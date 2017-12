Bonn. Dirk Wössner tritt zum Jahresbeginn die Nachfolge von Niek Jan van Damme an und übernimmt das Vorstandsressort Deutschland. Adel Al-Saleh folgt auf Reinhard Clemens als Vorstand für die Großkundensparte T-Systems.

Von Frank Rintelmann, 29.12.2017

Auch bei der Telekom Deutschland GmbH gibt es eine personelle Veränderung: Neue Personalgeschäftsführerin wird ab 1. Januar 2018 Simone Thiäner. Sie übernimmt die Aufgabe von Martin Seiler, der als Personalvorstand zur Deutschen Bahn wechselt. Seiler gehörte seit Juni 2015 als Geschäftsführer Personal zum Führungsteam der Telekom Deutschland. Alle drei personellen Änderungen wurden bereits vor mehreren Wochen bekannt gegeben.

Zwei Manager aus dem eigenen Haus

Dirk Wössner, Jahrgang 1969, ist ab 1. Januar 2018 Vorstand Deutschland und Vorsitzender der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH. Zuvor war Wössner beim kanadischen Marktführer Rogers seit April 2015 für das Privatkundengeschäft verantwortlich. Davor hatte er seit 2002 bei der Deutschen Telekom in verschiedenen Managementfunktionen gearbeitet, zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb für das Geschäfts- und Privatkundengeschäft in Deutschland. Der promovierte Chemiker studierte in München und Berlin, seine berufliche Karriere begann Wössner 1997 bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Der 1963 geborene Adel Al-Saleh übernimmt ab Jahresbeginn im Vorstand die Verantwortung für die Großkundensparte des Konzerns und wird gleichzeitig Chief Executive Officer (CEO) von T-Systems. Seit Dezember 2011 ist Al-Saleh Chief Executive Officer bei der Northgate Information Solutions (NIS) Gruppe. Davor war er vier Jahre Vorsitzender für die Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und Nordamerika bei IMS Health, einem führenden Unternehmen für Informatik im Gesundheitswesen. Seine ersten 19 Berufsjahre arbeitete er für IBM in unterschiedlichen Führungspositionen. Zuletzt war er dort als „Vice President and General Manager, Sales and Industries, IBM Northeast Europe Integrated Operating Team“ verantwortlich für den IBM-Vertrieb über alle Branchen und Produkte. Al-Saleh erhielt 1987 von der Boston University seinen Bachelor of Science in Elektrotechnik und 1990 von der Florida Atlantic University sein Diplom als graduierter Betriebswirt.

Simone Thiäner (45) wird Geschäftsführerin Personal bei der Telekom Deutschland. Thiäner studierte Jura in Passau und Mannheim. Nach dem zweiten Staatsexamen bekleidete sie unterschiedliche Führungspositionen im Personalbereich bei Bertelsmann und Amazon.

Im Jahr 2010 wechselte Simone Thiäner dann zur Deutschen Telekom und war in der Bonner Konzernzentrale mehrere Jahre im Bereich Top Executive Management tätig. Ende 2015 wechselte sie als HR Business Partnerin für die Group Headquarters & Group Services in den Führungskreis von Telekom-Personalvorstand Christian Illek.