Prüfbericht wirft Pflichtverletzung vor

Köln/Bonn. Ein Prüfbericht wirft der Geschäftsführung des Flughafen Köln/Bonn Pflichtverletzungen vor. Unter anderem geht es um Rechnungen ohne erkennbare Leistungen in Millionenhöhe. Die Geschäftsführung bestreitet die Vorwürfe.

Ein Prüfbericht, der dem WDR vorliegt, erhebt schwere Vorwürfe der Pflichtverletzung gegen die Geschäftsführung des Köln/Bonner Flughafens. Wie der Sender am Donnerstagabend berichtete, geht es unter anderem um Rechnungen, die ohne vertragliche Grundlage und ohne erkennbare Gegenleistungen vom Flughafen beglichen worden sein sollen. Zudem habe er einer Cargofirma, von denen er Flächen gemietet hatte, überhöhte Pachtpreise gezahlt. Die beanstandete Summe, die zu Lasten des Flughafens gehe, belaufe sich auf über eine Million Euro. Die Vorgänge sollen sich in den Jahren 2015 bis 2017 abgespielt haben.

Ein Anwalt, der die Geschäftsführung um ihren Leiter Michael Garvens vertritt, wies die Vorwürfe gegenüber dem WDR zurück. Flughafensprecher Walter Römer erklärte am späten Abend, es handele sich um eine „laufende Untersuchung im Aufsichtsrat“. Mit Blick auf die „gesetzliche und vertragliche Schweigepflicht können wir keine Stellungnahme abgeben. Aus Sicht der Geschäftsführung sind derartige Vorwürfe unbegründet.“ Dem Vernehmen nach hofft Garvens, der sich zu den Vorwürfen noch nicht äußern konnte, dass er dem Aufsichtsrat dazu an diesem Freitag Rede und Antwort stehen kann.

Geld an Firma, die schon insolvent war

In einem anderen Fall soll Garvens entgegen dem Rat seiner Rechtsabteilung einer Unternehmensgruppe noch Geld zukommen lassen haben, obwohl diese bereits insolvent war. Außerdem hätten noch Forderungen gegenüber der Gruppe bestanden.

Ferner monierten die Prüfer, dass es innerhalb der Flughafen GmbH offenbar viele Freistellungen gegeben habe. Dabei handele es sich um leitende Angestellte, einer sei mehr als elf Jahre außer Dienst gewesen. „Die äußerst ungewöhnlich hohe Zahl der Freistellungen und ihre Dauer könnten Indizien für schwerwiegende Pflichtverletzungen sein“, zitiert der WDR aus dem Prüfbericht.

Aufsichtsratschef Kurt Bodewig wird den vertraulichen Prüfbericht an diesem Freitag dem Gremium vorstellen. Dem Vernehmen nach hat der frühere SPD-Bundesverkehrsminister Bodewig die Untersuchung beauftragt. Allerdings soll er auf Wunsch der neuen Landesregierung in Düsseldorf, die 30 Prozent am Flughafen hält, vom früheren Unionsfraktionschef des Bundestages, Friedrich Merz, abgelöst werden. Als Begründung nannte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die guten transatlantischen Kontakte von Merz. Er verspreche sich davon, dass er dadurch für die Kooperation mit Logistikunternehmen wie UPS hilfreich sein könne, so Laschet.

Bodewig will Aufsichtsratsvorsitz nicht so schnell abgeben

Wann dieser zum Vorsitzenden gewählt werden soll, ist nicht bekannt. Aus Landtagskreisen war zu hören, dass Bodewig den Wechsel vorerst nicht vollziehen will. Er ist seit April 2016 Vorsitzender des 15-köpfigen Kontrollgremiums und war noch von der rot-grünen Landesregierung vorgeschlagen worden. Insgesamt entsendet das Land drei Vertreter in das Gremium. Bevor diese ihr Amt antreten, verpflichten sie sich, das Mandat freiwillig aufzugeben, wenn die Regierung andere Vertreter entsenden möchte. Demzufolge gaben schon die früheren Staatssekretäre Michael von der Mühlen und Rüdiger Messal (beide SPD) zugunsten ihrer Nachfolger Hendrik Schulte (parteilos) und Patrick Opdenhövel (CDU) ihre Mandate auf.