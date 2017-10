Daten der Arbeitsagentur

Bonn. 100.000 Menschen kommen eigens zur Arbeit nach Bonn. Sämtliche Daten sind in einem Pendleratlas der Arbeitsagentur einsehbar. Er zeigt, woher die Pendler kommen und wohin sie zur Arbeit fahren.

In Bonn wohnen 109.570 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen kommen fahren laut dem Pendleratlas der Arbeitsagentur 40.612 oder 37,1 Prozent zur Arbeit in einen anderen Kreis. Gleichzeitig pendeln 100.630 Beschäftigte, die in einer anderen Region wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Region "Bonn, Stadt".

Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf +60.018. Ihren Arbeitsort in Bonn haben damit 169.588 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, von ihnen sind 59,3 Prozent Einpendler.

Diese Zahlen, die auf Statistiken vom 30. Juni 2016 beruhen, hat die Arbeitsagentur in einem bundesweiten Pendleratlas mit interaktiver Kartendarstellung zusammengefasst. Im Rhein-Sieg-Kreis wohnen demzufolge 215.678 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen pendeln 119.505 oder 55,4 Prozent zur Arbeit in einen anderen Kreis.

Gleichzeitig pendeln 55.395 Beschäftigte, die in einer anderen Region wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Region "Rhein-Sieg-Kreis". Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf - 64.110. Ihren Arbeitsort im Rhein-Sieg-Kreis haben damit 151.568 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, von ihnen sind 36,5 Prozent Einpendler.