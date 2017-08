Freie Ausbildungsplätze sind nicht ungewöhnlich

BONN/KÖLN. Selbst in begehrten Ausbildungsberufen suchen Betriebe noch Interessenten. In der Region gibt es noch 29 Ausbildungsplätze für Kfz-Mechatroniker.

Von Ralf Arenz, 11.08.2017

Eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker steht eigentlich vor allem bei jungen Männern hoch im Kurs. Jahrelang rangelten sich hier die Bewerber um eine freie Stelle. In diesem Jahr hingegen kann sich der Traum vom Job in der Kfz-Werkstatt auch noch kurzfristig erfüllen. Denn in der Region gibt es noch 29 Ausbildungsplätze für Kfz-Mechatroniker, so die für den Großraum Köln/Bonn zuständige Handwerkskammer zu Köln in einer Zwischenbilanz.

„Das hat uns sehr überrascht“, sagte Markus Eickhoff, der für Bildungspolitik zuständige stellvertretende Geschäftsführer der Kammer. Gar 67 freie Ausbildungsplätze gibt es noch für Friseure, 43 für Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima, 31 für Dachdecker, und selbst für Augenoptiker gibt es noch Ausbildungsplatze, so Ortwin Weltrich, Hauptgeschäftsführer der Kammer. 444 freie Lehrstellen registriert die Lehrstellenbörse der Kammer. Weltrich ist sich sicher, dass die Zahl der offenen Stellen etwa dreimal so hoch ist.

Zum Ende Juni haben Handwerksunternehmen in der Region 2456 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das sind fünf Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Endspurt um freie Plätze zu besetzen läuft

Freie Ausbildungsplätze im Handwerk seien zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht ungewöhnlich. Viele Plätze würden zum 1. September besetzt, aber auch im Oktober würden noch Ausbildungsverträge abgeschlossen, so Weltrich. Er zeigt sich zuversichtlich, dass in diesem Jahr wie im Vorjahr 4578 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Er hofft sogar auf 100 mehr, womit die Zahl von 2013 erreicht würde. Pro Jahr könnten 5500 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, wenn alle Stellen besetzt würden, so Weltrich.

„Unsere Zahlen zum 31. Juli sind nur ein statistisches Zwischenergebnis“, so Weltrich. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene gebe es im Handwerk ein Plus von fünf Prozent bei den Lehrstellen. Und zuletzt habe die Region immer überdurchschnittlich abgeschlossen. Auch steht einem Plus in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis von sechs Prozent ein Minus in Köln gegenüber, für das es keine rechte Erklärung gibt. Vielleicht verzerrt auch die Urlaubszeit mit verspäteten Meldungen die Bilanz.

Dennoch läutet die Kammer jetzt den Endspurt ein, um freie Stellen noch zu besetzen. Die Ausbildungsvermittler der Kammer sind etwa vom 21. August eine ganze Woche am Telefon oder auch im Kammergebäude in Köln persönlich von 9 bis 15.30 Uhr zu erreichen. Junge Menschen, die sich schon länger erfolglos um einen Ausbildungsplatz bewerben, können auch intensiv beraten werden und können sich auch ihre Bewerbungsunterlagen durchsehen lassen. Am 28. August gibt es noch einen Workshop zur Berufswahl, und im September gibt es noch eine Vermittlung auf die letzte Minute etwa auf einer mehrsprachigen Ausbildungsbörse. An die Unternehmen appelliert die Kammer, freie Plätze zu melden und auch unbesetzte Stellen, weil ein Bewerber abgesprungen ist.