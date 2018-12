Unternehmen aus dem Siebengebirge

Bad Honnef. Mitte Oktober hat der Königswinterer und Bad Honnefer Baustoffhandel Jass einen Insolvenzantrag gestellt. Der zuständige Insolvenzverwalter stellte nun klar, dass das Unternehmen ohne einen Investor kaum Überlebenschancen habe.

Die rund 80 Beschäftigten der Jass Baubedarf GmbH & Co. KG gehen mit ungewisser Zukunft in das Weihnachtsfest. Mitte Oktober stellte das Familienunternehmen mit Verwaltung in Königswinter und Logistikzentrum in Bad Honnef Insolvenzantrag. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmte das Amtsgericht Bonn Markus Lehmkühler. Lehmkühler verhandelt derzeit mit mehreren Investoren, von denen zwei ernsthaftes Interesse hätten, wie der Bonner Rechtsanwalt sagt. Das werde er auch in das Insolvenzgutachten schreiben, dass er zwischen Weihnachten und Silvester für das Amtsgericht fertigstellen wird. Auf dieser Grundlage entscheidet das Gericht, ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Zur Prüfung der Voraussetzungen bedient sich das Insolvenzgericht regelmäßig eines Gutachters.

Lehmkühler beurteilt die Aussichten, dass Jass ohne Investor im nächsten Jahr eigenständig fortgeführt werden könne, als sehr kritisch. Als Insolvenzverwalter bekomme er keine Finanzierung für das Unternehmen, um beispielsweise Waren einzukaufen. Das Unternehmen müsse auf jeden Fall saniert werden. Die Branche sei schwierig, die Gewinnspannen dünn. „Das Geschäftsmodell ist in die Jahre gekommen“, erläutert Lehmkühler. Jass beliefert als Großhändler, Logistiker und Serviceunternehmen Baumärkte. 20 eigene Lkw führen derzeit für Jass durch die Republik. Doch es gebe zunehmend den Trend, dass Baumärkte selbst beim Hersteller orderten. Andere schlössen sich zusammen und gründeten gemeinsam eigene. Zu den Branchenproblemen seien aber auch hausgemachte Probleme gekommen. Auch die Höhe der Lkw-Maut-Gebühren sei für Jass ein Problem.

Jass Baubedarf wurde 1961 von Fritz Jass gegründet. Der Firmengründer starb 2005, sein Sohn Frank übernahm die Firmenleitung. Vater Fritz Jass war auch als Mäzen der Fußballer des FV Bad Honnef bekannt. Heute ist kein Familienmitglied mehr in der Geschäftsführung, aber sie sind die Gesellschafter. Das Unternehmen hat sich bereits verkleinert: Es verkaufte den Baustoffhandel und das Grundstück in der Altstadt von Königswinter 2012 an die Alfterer Firma Faßbender Tenten. Die 25 Mitarbeiter des Königswinterer Baustoffhandels wechselten damals unter Wahrung ihres Besitzstandes zum neuen Eigentümer. Nach dem Verkauf hatte Jass 2012 noch noch 155 Mitarbeiter.