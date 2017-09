Auch ehemalige Sparkassenchefs angeklagt

Der Immobilienentwickler Josef Esch (2. v.l.) steht am 19.09.2017 im Landgericht in Köln (Nordrhein-Westfalen) mit seinen Verteidigern Tobias Groscurth (l-r), Eberhard Kempf und Heiko Lesch hinter der Anklagebank.

Köln. Josef Esch steht seit Dienstag vor dem Kölner Landgericht. Es geht um den Vorwurf der Untreue in mehreren Fällen. Auch angeklagt: der frühere Chef der Sparkasse Köln/Bonn und ein ehemaliger Sparkassenvorstand.

Der Troisdorfer Immobilienunternehmer Josef Esch, der frühere Chef der Sparkasse Köln/Bonn, Gustav Adolf Schröder, und der ehemalige Sparkassenvorstand Franz-Josef Schäfer müssen sich seit Dienstag vor dem Kölner Landgericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in ihrer zweistündigen Anklage vortrug, werden ihnen Untreue in mehreren Fällen oder Beihilfe dazu, als auch Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen.

Hintergrund sind unter anderem der Bau der Nordhallen der Kölnmesse und der Umzug des Fernsehsenders RTL in die ehemaligen Rheinhallen der Messe.

Die Esch-Fonds, die zur Finanzierung dieser und weiterer Projekte aufgelegt wurden, brachten der Sparkasse herbe Verluste, weil diese Mietgarantien übernahm. Das heißt, sie garantierte den Investoren Mieten über einen gewissen Zeitraum in einer gewissen Höhe. Wurden diese Einnahmen nicht erzielt, musste die Sparkasse einspringen. Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten mehrfach vor, eine Rentabilitätsprüfung hätte in mehreren Fällen nicht stattgefunden – zum Nachteil der Sparkasse Köln/Bonn. Dazu kommt der Vorwurf, den Auftrag zum Bau der Nordhallen habe Schröder dem Troisdorfer Bauunternehmer gegen eine Provision zugeschustert.

Schröders Rechtsanwalt Klaus Bernsmann verteidigte das Vorgehen seines Mandanten damit, das Angebot von Esch sei „mit Abstand das Beste“ gewesen. Dazu sei die Sparkasse dem Gemeinwohl verpflichtet und habe lediglich Wirtschaftsförderung betrieben. Es liege in der Natur der Sache, dass das nicht immer gewinnbringend sei.

Der Rechtsanwalt des Immobilienentwicklers Esch, Eberhard Kempf, argumentierte, es sei darum gegangen die Abwanderung von RTL nach Hürth zu verhindern. Nur Esch sei in der Lage gewesen, in diesem engen Zeitrahmen, die vorgesehenen Bauprojekte zu realisieren.

In der kommenden Woche will sich Schröder selbst äußern. Esch will seine Aussage von seinen Rechtsanwalt verlesen lassen.