Bonn. Nach der Neustrukturierung des Paketgeschäfts hat Post-Chef Frank Appel den dazugehörigen Vorstand präsentiert. Tobias Meyer kommt aus den eigenen Reihen und übernimmt eine kriselnde Sparte.

Die Deutsche Post DHL hat ein neues Vorstandsmitglied. Wie der Bonner Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte, übernimmt Tobias Meyer den Unternehmensbereich „Post & Paket Deutschland“. Dort war der 43-Jährige zuletzt Leiter für Betrieb & IT. Das Vorstandsressort wurde zuletzt in Personalunion von Post-Chef Frank Appel geführt. Der Aufsichtsrat stimmte der Berufung Meyers am Mittwoch zu.

„Tobias Meyer hat in seinen bisherigen Funktionen bewiesen, dass er nicht nur über strategischen Weitblick verfügt, sondern auch dank seiner unternehmerischen Fähigkeiten in der Lage ist, operative Verbesserungen in Bezug auf Qualität und Effizienz zu erreichen“, so Appel. Meyer hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Bereich Maschinenbau promoviert. Er arbeitete seit 2001 bei McKinsey als Berater und wurde 2010 Partner. Er beriet Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Schifffahrt und Luftfahrt, darunter auch Deutsche Post DHL, bevor er 2013 die Leitung des Bereiches Konzernentwicklung übernahm.

Nach weiteren Stationen bei DHL Global Forwarding (Spediteur für Luftfracht, Seefracht und Landverkehr) wechselte er 2018 als Leiter Betrieb & IT in den Unternehmensbereich Post – eCommerce – Parcel. Dieser lag lange in der Verantwortung von Vorstand Jürgen Gerdes, von dem sich der Konzern im Juni 2018 trennte. Gerdes ist zwischenzeitlich Geschäftsführer beim Möbelriesen Porta.

Die Post strukturierte zum 1. Januar das unter schrumpfenden Gewinnen leidende deutsche Paketgeschäft neu. Das internationale Paket- und E-Commerce-Geschäft fiel an Vorstand Ken Allen, während „Post & Paket Deutschland“ nun Meyer unterstellt ist. Appel: „Aufgrund seiner ausgewiesenen Managementerfahrung auf Konzernebene wie auch in verschiedenen Divisionen bin ich überzeugt, dass er den begonnenen Umbau bei Post & Paket Deutschland erfolgreich weiterführen wird."