Firmeninsolvenzen

"Wir schließen": In Bonn mussten 2016 insgesamt 87 Firmen Insolvenz anmelden, 23 Prozent weniger als 2015.

Bonn. Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg registriert für 2016 14,3 Prozent weniger Firmenpleiten.

Von Frank Rintelmann, 10.03.2017

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im Jahr 2016 im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg auf einen neuen Tiefststand gefallen. 2016 wurden 252 Unternehmensinsolvenzen registriert, 14,3 Prozent weniger als 2015 (294).

„Auch im Jahr 2016 zeigte sich die stabile wirtschaftliche Entwicklung in der Region, sowohl in absoluten Zahlen als auch im Landesvergleich“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille: „Die Region profitiert von einem guten Branchenmix, einer Mischung aus vielen kleinen und mittelständischen Firmen und großen Konzernen.“

Zudem erleichterten die niedrigen Zinsen einigen Firmen die Finanzierung. Steigende Zinsen könnten wieder zu höheren Insolvenzzahlen führen, so Hille. Aktuell sei die Konjunktur in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis weiter auf Wachstumskurs. In der Stadt Bonn betrug der Rückgang der Unternehmensinsolvenzen laut Industrie- und Handelskammer 23 Prozent, von 153 (2015) auf 87 (2016). Im Rhein-Sieg-Kreis gingen die Insolvenzen den Angaben zufolge von 181 um 8,8 Prozent auf 165 zurück. Landesweit stellten 6547 Firmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 10,9 Prozent weniger als 2015.