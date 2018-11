Elektromobilität

Tanken an der Telefonzelle: Die Telekom baut bundesweites Netz an Ladesäulen für E-Autos auf.

Bonn. Das Auftanken für E-Autos gilt als langwierig und umständlich. Das soll sich ändern. Die Telekom will die Lade-Netz in Deutschland ausbauen und dabei auf die eigene Infrastruktur zurückgreifen.

. Die Deutsche Telekom will im öffentlichen Raum Ladestationen für Elektrofahrzeuge schaffen und die eigene Infrastruktur dafür nutzen. In Bonn gab sie dazu am Montag den Startschuss. Dabei stellte Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer der Telekom-Tochter Comfort Charge, auf dem Parkplatz an der Telekom-Zentrale drei technische Lösungen vor, über die E-Autos Strom "tanken" können - in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Da sind zum Beispiel die alten, im Zeitalter von Mobiltelefonen kaum noch beachteten Telefonsäulen. Die silbernen Stelen, von denen es deutschlandweit noch 20 000 gibt, sollen zur "Zapfsäule" aufgerüstet werden und zudem WLAN bieten können. Auch die bundesweit rund 400 000 Kabelverzweiger taugen als Basis für Ladestationen. Rund 12 000 dieser "grauen Kästen" am Straßenrand können laut Telekom um eine Ladesäule erweitert werden.

An beiden Stationensarten können bis zu zwei Fahrzeuge gleichzeitig über den Ladestecker Typ 2 mit jeweils 11 kW versorgt werden. Innerhalb einer Stunde soll nach Angaben der Telekom genug Strom für eine Reichweite von 50 bis 75 Kilometern fließen, je nach Fahrzeugtyp. Der Strom komme aus regenerativen Energiequellen, so der Bonner Konzern.

100 Kilometer Reichweite in zehn Minuten

Zusätzlich entstehen an Telekom-Standorten mit Mittelspannungsanlagen nun Schnell-Ladesäulen, die deutlich leistungsfähiger sind: Die Telekom verspricht die "derzeit schnellste Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge" in Deutschland. Ein zehnminütiger Ladevorgang soll für 100 Kilometer Reichweite genügen. 500 solcher Stationen - etwa so groß wie ein Getränkeautomat - will die Telekom einrichten, 100 davon noch in diesem Jahr.

Eine einmalige Ladung an den beiden langsameren Ladestationen - also Telefonsäulen und graue Kästen - kostet stets 7,89 Euro. An der schnellen Ladesäule fallen 14,49 Euro pro Ladung an. Wer hier anzapfen will, muss kein Telekom-Kunde sein. Gezahlt wird per Kreditkarte oder andere bargeldlose Zahlungsmethoden wie Paypal. Darüber hinaus kooperiert die Telekom mit E-Mobility-Providern, die eigene Ladekarten herausgeben. Für diese gibt es wiederum unterschiedliche Gebührenmodelle, Basis ist dabei ein Vertrag mit dem E-Autofahrer.

"Natürlich müssen wir uns auch mit den Kommunen verständigen", sagte Jacobfeuerborn. Schließlich muss an vielen potenziellen Ladestationen erst einmal der nötige Parkraum geschaffen werden.