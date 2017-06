In Bonn scheitern weniger Gründer als in Köln, Frankfurt oder München.

Die regionale Wirtschaft wuchs real um drei Prozent. Im bundesweiten Vergleich sei das zu wenig, findet eine Studie. Verhältnismäßig gut schneidet die Region aber in der IT-Branche ab.

Von Ulla Thiede, 29.06.2017

Die Konjunktur in Bonn/Rhein-Sieg ist zuletzt angezogen, gleichwohl hinkt die Region im bundesweiten Vergleich hinterher. Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Bonn am Donnerstag berichtete, gibt zudem des Gründungsgeschehen Anlass zur Sorge.

Die Gründungsdynamik sei in allen untersuchten Vergleichsstädten und - regionen höher, heißt es in der Studie, die Creditreform gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg vorstellte. Immerhin: In Bonn/Rhein-Sieg scheiterten auch weniger Gründer als in Städten wie Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, München oder Köln.

Das reale Bruttoinlandsprodukt in der Region wuchs im Zeitraum 2010 bis 2014 um neun Prozent, im Jahr 2014 allein waren es drei Prozent. Das ist zwar wesentlich besser als das Konjunkturplus von 0,5 Prozent im Jahr 2013, im bundesweiten Vergleich aber recht schwach.

Der Creditreform-Studie zufolge betrug das Wachstum im Fünf-Jahreszeitraum bis 2014 in München fast 21 Prozent, in Nürnberg und Darmstadt rund 15 Prozent und in Frankfurt, Stuttgart und Köln rund 13 Prozent. Abgesehen von Darmstadt lag in all diesen Städten das Wachstum auch 2014 deutlich höher, am höchsten in Frankfurt mit fünf Prozent.

Bezeichnend für die Region sind der Studie zufolge der verhältnismäßig hohe Anteil von Unternehmen der IT-Branche und der Gesundheitswirtschaft. Im Metropolen- und Regionenvergleich nimmt Bonn/Rhein-Sieg im IT-Bereich Rang 11 ein, in der Gesundheitswirtschaft Rang vier.