Chaos am Flughafen

Düsseldorf. Weil der Flughafen Düsseldorf wartende Passagiere mit Schildern auf den akuten Personalmangel beim Sicherheitspersonal hinwies, wurden Mitarbeiter offen beschimpft. Wartezeit gibt es auch am Köln/Bonner Airport.

Von Christian Schwerdtfeger, 11.09.2017

Die angespannte Situation an den Fluggastkontrollstellen des Düsseldorfer Flughafens hat sich am Sonntag weiter verschärft. Nachdem es am Wochenende erneut lange Warteschlangen an den Sicherheitsschleusen gab, stellte der Airport Schilder mit dem Hinweis auf, dass wegen Personalmangels des Sicherheitsunternehmens Kötter nur wenige Kontrollspuren geöffnet seien. „Damit wurde die Schuld für das ganze Chaos den Sicherheitsleuten in die Schuhe geschoben“, sagte Özay Tarim, Gewerkschaftssekretär von Verdi. „Die betroffenen Mitarbeiter waren entsetzt.“ Der Flughafen entschied sich im Laufe des Tages, die Schilder wieder abzunehmen.

Flughafensprecher Thomas Kötter verteidigte die Maßnahme: Die Schilder seien dafür da, den wartenden Passagieren eine neutrale Einschätzung über die Wartezeiten zu geben. „Wir weisen explizit weder die Anzahl der im Einsatz befindlichen Sicherheitsmitarbeiter noch die Unterdeckung oder die voraussichtliche Wartezeit aus“, unterstrich Kötter.

"Wir wurden angepöbelt und ausgelacht"

Überforderten Mitarbeiter beschrieben indes die Reaktion der Passagiere mit drastischen Worten: „Wir wurden von vielen Fluggästen angepöbelt und beschimpft. Manche wollten unseren Anweisungen nicht mehr Folge leisten und lachten uns aus, wenn wir was sagten“, berichtete eine Security-Kraft. Verantwortlich dafür seien eindeutig die Schilder gewesen.

Am Düsseldorfer Flughafen gibt es seit rund zwei Monaten lange Warteschlangen an den Sicherheitsschleusen. Regelmäßig verpassen Fluggäste deshalb ihre Maschinen. Hauptgrund für die Misere sind massive Personalengpässe bei der Sicherheitsfirma Kötter, die im Auftrag der Bundespolizei die Personen- und Gepäckkontrollen betreut. Täglich fehlen bis zu 75 Kräfte. Noch mindestens bis Mitte Oktober wird die angespannte Situation anhalten.

Warteschlangen auch in Köln/Bonn

Derart massive Probleme an den Fluggastkontrollstellen wie aktuell in Düsseldorf gibt es bundesweit an keinem anderen Flughafen. Am Airport Köln/Bonn fehlen derzeit zu den Stoßzeiten 20 bis 25 Kräfte. Gelegentlich kommt es deshalb dort ebenfalls zu längeren Warteschlangen. Auch am Flughafen Stuttgart gab es in diesem Jahr Schwierigkeiten an den Kontrollstellen. Dort mussten die Passagiere bis zu 60 Minuten länger warten, weil Personal fehlte. Das dort eingesetzte Sicherheitsunternehmen lieh sich allerdings Kräfte von anderen Unternehmen aus, um den Engpass zu beheben. Ähnliches plant derzeit auch Kötter am Düsseldorfer Flughafen.

Wegen langer Schlangen am Sicherheitscheck haben viele Reisende in Düsseldorf ihren Flug verpasst. Nicht wenige dürften auf Schadenersatz klagen. Das Amtsgericht Erding und das Oberlandesgericht Frankfurt haben betroffenen Passagieren in vergleichbaren Fällen schon Recht gegeben.