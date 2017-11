Auf Sparkurs

In den kommenden fünf Jahren sollen 20 Prozent der Stellen bei der Sparkasse Köln-Bonn wegfallen.

Bonn. In den kommenden fünf Jahren sollen 20 Prozent der Stellen bei der Sparkasse Köln-Bonn wegfallen. Das sind rund 850 Stück. Dabei soll es keine Kündigungen geben.

Die Sparkasse Köln-Bonn will in den kommenden fünf Jahren mehr als 20 Prozent ihrer Stellen abbauen. Das bestätigte Norbert Minwegen, Leiter der Unternehmenskommunikation am Mittwoch.

Von 4185 Vollzeitstellen sollen binnen fünf Jahren 850 Stellen wegfallen. Die Mitarbeiter wurden darüber bei der jährlichen Personalversammlung informiert. Die Sparkasse hat ihre Fünf-Jahresplanung fortgeschrieben. Der Personalabbau soll sozialverträglich gestaltet werden. Betriebsbedingte Kündigung sind nicht vorgesehen. Durch Ruhestand oder Jobwechsel freiwerdende Stellen sollen nicht nachbesetzt werden. „Betriebsbedingte Kündigungen hat es bei der Sparkasse Köln-Bonn noch nie gegeben“, so Minwegen.

Der Prozess der Personalreduzierung laufe bereits seit zehn Jahren und hänge mit der Digitalisierung vieler Arbeitsläufe in der Verwaltung zusammen, erläuterte Minwegen. Vor zehn Jahren gab das Institut die Stellenzahl noch mit 5570 an. Nach der Sparkasse Hamburg ist Köln-Bonn die zweitgrößte Deutschlands. Sie hat 900.000 Kunden.

Um die Zahl der Mitarbeiter um 850 zu reduzieren, bietet die Sparkasse der Belegschaft die Möglichkeit, Gehaltsbestandteile gegen zusätzlichen Urlaub einzutauschen. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 1100 der 4185 Mitarbeiter auf diese Weise zehn oder 20 zusätzliche Urlaubstage genutzt. Ergänzend soll mehr Teilzeit angeboten werden. „Es ist das Ziel der Sparkasse, den Personalbestand in den nächsten fünf Jahren so zu reduzieren, dass die Personalkosten – trotz eventueller Tarifsteigerungen – konstant bleiben können“, erläuterte Minwegen.

Einige Fachleute sollen neu eingestellt werden. Die Finanzbranche befindet sich im rasanten Wandel. Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte zunehmend online oder am Bankautomaten. Direktbanken ohne teures Filialnetz buhlen um Kunden. Die Niedrigzinsphase drückt die Erträge.