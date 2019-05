Gründerfestival im Digital Hub

Bonn. Beim Summer Slam Festival im Digital Hub präsentieren Start-Ups ihre Ideen. Großes Thema waren Virtual-Reality-Brillen und die Möglichkeit, Digitalisierung und Bewegung am Arbeitsplatz zu verbinden.

Die Virtual-Reality(VR)- Brille ist mittlerweile mehr, als ein überteuerstes Spielzeug. Immer mehr junge Unternehmen setzen auf die Möglichkeiten, Menschen komplizierte Vorgänge zu erklären und hautnah zu vermitteln. Beim diesjährigen Summer Slam Festival im Digital Hub gab es zahlreiche Stände, die die entsprechende Technik für ihre Zwecke nutzten und den Grundgedanken einer virtuellen dreidimensionalen Welt, die es zu erkunden gilt, ausgereift haben.

So auch das Unternehmen „Weltenmacher“. Die VR-Brille hilft in ihrem Fall bei der Erlernung der sogenannten Heimdialyse. Bei der Dialyse, also einem Blutreinigungsverfahren, käme es laut Weltenmacher-Gründern Boris Kantzow und Jonathan Natzel bei jedem zweiten Patienten zu einer Infektion. Die Heimdialyse, sprich die Behandlung durch den Patienten selbst, bedeute ein Stück Freiheit. „Wir wollen die Sicherheit der Patienten erhöhen“, erklärt Natzel.

Summer Slam 2019 in Bildern Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Sein Geschäftspartner Boris Kantzow nutzte während des Festivals die Chance, die Unternehmensidee während einer der 30 Start-up Pitches vorzustellen. Auch die Techniker Krankenkasse war als Kooperationspartner der „Contrainer“ mit mehreren Ständen und VR-Brillen vertreten, mit denen unterschiedliche sportliche Challenges absolviert werden konnten. Bei dem Workout namens „Icaros“ gab es ein spielerisches Ganzkörpertraining und bei einem weiteren Stand die Möglichkeit, mithilfe der Brillen durch Flüsse umgeben von malerischen Landschaften zu rudern.

Bonn als "Smartest City"

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart sprach in seiner Begrüßung am Mittwochnachmittag bei bestem Wetter von den vielfältigen technischen Möglichkeiten, die Nordrhein-Westfalen große Chancen ermöglichen würden: „Nachhaltigkeit, autonomes Fahren, aber auch Themen wie Künstliche Intelligenz und Cyber Security müssen wir angehen. Bereits jetzt sind wir das Bundesland mit den meisten Elektrofahrzeugen“, so Pinkwart. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan blickte auf das Vorhaben, Bonn zur „Smartest City in NRW“ bis 2025 zu machen. Die Smart-City–Strategie war direkt im Anschluss Inhalt eines Vortrags von Mirko Heid und Friedrich Fuß.

Der Begriff der Smart City beschreibt, auf kommunaler Ebene digitale Technologien in fast allen Bereichen zu entwickeln und zu nutzen. Während bei den Talks auf der Innovation-Stage Themen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Bewegung am Arbeitsplatz behandelt wurden, traten auf der Fight-Stage die Start-Ups gegeneinander an.

Erweiterung der Realitätswahrnehmung

Dabei galt es das Publikum in kürzester Zeit vom Nutzen der eigenen Ideen zu überzeugen. Die Gründer von „Real Note“ setzten beispielsweise auf eine sogenannte augmented reality App – also die die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Die Anwendung ermöglicht, Statements, Grafiken oder Selfies an Orten in der realen Welt zu posten und virtuell festzuhalten. Die Shopping-App „spotilike“ möchte wiederum den lokalen Handel unterstützen und bietet dafür Deals und Bonuskarten an, die entsprechend des Nutzerstandortes immer für Geschäfte in der Nähe angezeigt werden.

Einer der Medienpartner des Festivals ist „vadira“. „Wir möchten mittelständischen Unternehmen helfen, in der digitalen Welt zurechtzukommen“, erklärt Sales Manager Jeffrey Berry von vadira. „Wir sehen uns als Ansprechpartner bei crossmedialen Themen und freuen uns, bei der Gelegenheit hier vor Ort auch unsere Markenbekanntheit zu steigern.