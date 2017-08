Wohnen in der Region

Köln. Im Schnitt kostet ein Quadratmeter Bauland in Bonn rund 352 Euro, im Rhein-Sieg-Kreis ist Bauland für die Hälfte zu haben.

Von Ralf Arenz, 25.08.2017

Wer in Köln oder Bonn bauen will, muss für den Grund und Boden tief in die Tasche greifen. In Köln kostete der Quadratmeter Bauland im vergangenen Jahr im Schnitt 423,19 Euro, wie das Statistische Landesamt NRW ermittelte. Das sind 101,36 Euro mehr als 2015. In Bonn wurde Bauland 65,54 Euro teurer und kostete im vergangenen Jahr 351,99 Euro.

Noch wesentlich mehr kostet Bauland in Düsseldorf. Hier notierten die Statistiker von IT NRW 911,57 (Vorjahr: 768,17) Euro. Platz zwei vor Köln belegt Essen mit 485,51 (326,99) Euro. Erfasst wurden die von den Grunderwerbssteuerstellen gemeldeten Daten von Grundstücken mit mindestens 100 Quadratmetern Größe in Baugebieten.

Das waren für Düsseldorf etwa fünf Grundstücke, für Köln 55 und für Bonn 60. Insgesamt stiegen die Baulandpreise in NRW um 5,25 Euro auf 113,37 Euro pro Quadratmeter. Neben teuren Standorten wie Düsseldorf, Köln und Bonn gibt es auch Bauland für 33,05 Euro den Quadratmeter im Kreis Recklinghausen. Landesweit gab es 5792 Verkäufe. Das waren 16,3 Prozent mehr als 2015.

Auch Umland sind die Preisunterschiede erheblich. Am billigsten ist Bauland im Oberbergischen Kreis mit 59,63 Euro pro Quadratmeter. Das sind 16,62 Euro weniger als im Vorjahr. Kaum höher sind die Preise im Kreis Euskirchen mit 67,20 Euro, gar 42,36 Euro weniger als 2015.

In den anderen Kreisen gab es steigende Preise. Im Rhein-Sieg-Kreis wurde Bauland 17,75 Euro teurer und kostete 156,43 Euro. Im Rheinisch-Bergischen Kreis zogen die Preise auf 175,31 Euro pro Quadratmeter an. Und gleich um 75,36 Euro kletterte Bauland im Rhein-Erft-Kreis auf 166,19 Euro. Freilich gibt es auch in den Landkreisen erhebliche Preisunterschiede, wie Erhebungen etwa der LBS zeigen. Dabei sind Grundstücke in Kommunen in der Nähe der großen Städte regelmäßig teurer als in Kommunen auf dem Land.