Städte-Rangliste für Start-ups

Düsseldorf/Köln. Wie sind die zukünftigen Chancen für den Start-up-Standort Rheinland? Nach einem jüngst veröffentlichten Ranking des Online-Dienstleisters Nestpick gar nicht schlecht. Weltweit liegen Düsseldorf und Köln in der Branche im oberen Drittel der Rangliste.

Von Dierk Himstedt, 10.08.2017

Die Plätze 24 und 30 für Düsseldorf und Köln in der Rangliste der beliebstesten Start-up-Standorte weltweit. Das ist das Ergebnis einer Studie des deutsch-niederländischen Jungunternehmens Nestpick. Paris liegt auf Platz 17, New York nur auf 42, London auf 43. Mit Abstand auf Platz 1 liegt Singapur vor Helsinki, San Francisco und Berlin. Auf dem 85. Platz liegt Lagos in Nigeria.

Wie sind die zukünftigen Chancen für ein "Silicon Rheinland" - angelehnt an das amerikanische Vorbild des Silicon Valley, San Franciscos weltbekannter Ideenschmiede? Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die guten Branchen-Voraussetzungen für die Domstadt jüngst in der Berliner Zeitung Tagesspiegel herausgestellt. Ob sich das allerdings bei der großen Konkurrenz in Deutschland so realisieren lässt, muss abgewartet werden. Denn Berlin (Rang 4), Hamburg (9), München (15), Stuttgart (16) und Frankfurt (18) liegen in der Rangliste aktuell noch deutlich vor den Rhein-Metropolen.

Details zum Ranking

Die Kriterien der Studie richteten sich insbesondere nach der Beliebtheit von Städten bei Arbeitnehmern, die einen Job in einem Start-up suchen. Dabei wurde untersucht, wie viele Start-ups und Investoren es in der Stadt gibt, welche Gehälter in den jeweiligen Städten in der Branche gezahlt werden, wie hoch die dortigen Steuern und Sozialabgaben sind, welche Lebenshaltungskosten aufgewendet werden müssen und wie die Lebensqualität in den betreffenden Städten allgemein ist.

Nestpick ist ein Online-Dienstleister, der Arbeitnehmern hilft, in ihrer neuen Stadt möblierte Wohnungen zu finden. Für die Studie konnte das Unternehmen auf Daten zurückgreifen, die ihre Kunden für die Vermittlung ihres Wohnungswunsches angegeben haben. Das Ergebnis ist zum Teil durchaus überraschend.

Warum sonst so beliebte Städte wie London oder New York nur im Mittelfeld liegen, hat jedoch Gründe: "Auch wenn einige Städte mit höheren Gehältern locken, ist nach Abzug von Steuern und Lebenshaltungskosten oft nicht viel davon übrig. Wer Arbeit in einer Stadt sucht, sollte daher auch Faktoren wie Lebensqualität berücksichtigen: Werden die Urlaubstage ausreichen, um das Heimatland zu besuchen? Ist der Zugang zum Gesundheitssystem so gut, wie man sich ihn wünscht?", erläutert Ömer Kücükdere, Geschäftsführer von Nestpick.