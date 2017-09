Wesseling. Ölkonzern plant Millioneninvestition in Wasserstoff-Produktion. Anlage wäre die größte ihrer Art in Deutschland.

Die Shell Rheinland-Raffinerie plant den Ausbau des Standortes Wesseling mit einer Anlage zur Wasserstoff-Gewinnung. Nach Angaben des Unternehmens soll damit Wasserstoff im Elektrolyse-Verfahren produziert werden. Mit einer Leistungsfähigkeit von zehn Megawatt wäre es die größte Anlage ihrer Art in Deutschland. Die EU hat nach Angaben eines Sprechers signalisiert, das Projekt, das Shell gemeinsam mit Partnern realisieren will, zu fördern. Das Unternehmen habe eine Absichtserklärung unterzeichnet. Baubeginn wäre nach Absolvierung diverser Genehmigungsverfahren frühestens in einigen Jahren. Nach GA-Informationen wäre es eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe.

Saubere Kraftstofftechnologie

Wasserstoff gilt als vielversprechende und saubere Kraftstofftechnologie. Zudem könnte Wasserstoff eine größere Rolle als Energiespeicher für erneuerbare Energien spielen. Bei der Elektrolyse wird Wasserdampf aus der Aufspaltung von Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe erneuerbarer Energien gewonnen.

"Schritt eröffnet Möglichkeiten"

„Die geplante Wasserstoff-Elektrolyse wäre ein Schritt, der uns viele Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet“, sagt Raffineriedirektor Thomas Zengerly. Der produzierte Wasserstoff könne vollständig in die Raffinerieprozesse integriert werden. Der Standort erlaube auch, die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt zu erweitern, um Wasserstoff an potenzielle Kunden außerhalb der Raffinerie zu liefern.

3000 Mitarbeiter in Godorf und Wesseling

In Godorf und Wesseling sind rund 3000 Menschen beschäftigt. Der Standort leistet einen bedeutenden Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Treibstoffen. Rund zehn Prozent der in Deutschland verbrauchten Diesel- und Ottokraftstoffe werden in der Shell Rheinland-Raffinerie produziert, außerdem rund 15 Prozent des Kerosins und diverse Produkte für die chemische Industrie. Die Raffinerie geriet zuletzt mehrfach wegen Umweltpannen in die Schlagzeilen und musste Millionen in die Sicherheit investieren.