Köln. Die Versicherungsgruppe Zurich feierte mit Projektpartnern Richtfest für die neue Firmenzentrale in Köln-Deutz. Der Umzug soll ab Herbst 2019 nach und nach erfolgen.

Von Dominic Röltgen, 17.10.2018

Eigentlich war es bereits für den 29. August angesetzt – das Richtfest für die neue Rheinlandzentrale der Zurich Gruppe Deutschland auf dem Gelände der entstehenden „Messe-City“ in Köln-Deutz.

Der Fund einer Weltkriegsbombe auf einem benachbarten Grundstück hatte dies jedoch kurzfristig platzen lassen. Nun hat die Versicherungsgruppe gemeinsam mit den Projektpartnern, dem Bauunternehmen Strabag Real Estate und dem Immobilienentwickler ECE, dieses Versäumnis im kleinen Rahmen am Mittwoch nachgeholt. Der Rohbau ist mittlerweile fertiggestellt und die Arbeiten, so Unternehmenssprecher Bernd Engelien, liegen „voll im Zeitplan“.

Drei Gebäude wird Zurich im kommenden Jahr im westlichen Teil des rund 5,4 Hektar großen Areals zwischen dem Deutzer Bahnhof und der Messe beziehen und sämtliche der rund 2700 Mitarbeiter aus Bonn und Köln dort unterbringen. Rund 60 000 Quadratmeter Bürofläche sollen entstehen.

Projektleiter Andreas Gutbier erinnerte daran, welche Vorarbeiten von Nöten gewesen sind. So wurden etwa 160 000 Kubikmeter Erde abgetragen, circa 6,4 Millionen Kubikmeter Wasser gepumpt, rund 9000 Tonnen Stahl und 65000 Kubikmeter Beton sowie über 2400 Fenster ver- und eingearbeitet.

Innenausbau läuft

Torsten Kuttig, Entwicklungsdirektor bei ECE, erinnerte in seiner Dankesrede an die wichtigsten Stationen des gigantischen Projektes Messe-City Köln. 300 Personen pro Tag hätten in der Spitze dafür gesorgt, dass dieses, seit es 2010 den Zuschlag gab, soweit fortgeschritten sei. Auch er betonte, dass man absolut im Zeitplan liege und die Fertigstellung 2019 weiterhin geplant sei. Zwei Jahre nach dem Spatenstich und ein Jahr nach dem Beginn der Hochbauarbeiten bildet der 60 Meter hohe Turm (West 1) einen „gut sichtbaren Teil“ der Kölner Skyline. Zum Teil wurden auch bereits mit Fassadenarbeiten begonnen, und im Hochhaus läuft bereits der Innenausbau.

Die Zurich Gruppe Deutschland erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass die Zusammenlegung der bisherigen Direktionsstandorte Bonn und Köln in dem Neubau „einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie und Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur“ markiere. Man wolle so die Kommunikation untereinander stärken „und agile Arbeitsweisen im Sinne einer noch besseren Kundenorientierung“ unterstützen. Ab Herbst 2019 sollen die neuen Gebäude sukzessive bezogen werden.