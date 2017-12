Nachfolge von Artur Grzesiek

Köln. Die Wahl erfolgte einstimmig: Rüdiger Linnebank soll künftig das Geldinstitut führen.

Von knd, 06.12.2017

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn hat Rüdiger Linnebank einstimmig zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt. Das teilte das Geldinstitut am Mittwoch mit. Damit tritt er die Nachfolger von Artur Grzesiek an, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt. Zu seinem Stellvertreter wurde Ulrich Voigt gewählt. Wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und der Zweckverband der Sparkasse zustimmen, nimmt Linnebank seine Tätigkeit zum kommenden April auf. Er war vorher Chef der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen.

»Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rüdiger Linnebank und Ulrich Voigt zukünftig ein kompetentes Duo an der Spitze der größten kommunalen Sparkasse in Deutschland haben werden«, so Martin Börschel, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse KölnBonn. »Beide Persönlichkeiten zeichnen sich durch eine hohe Expertise im Sparkassengeschäft aus. Ihre Kontaktstärke sowie eine hohe strategische Kompetenz für die Finanzwelt in Zeiten der Digitalisierung und Niedrigzinsen werden unsere Sparkasse KölnBonn in eine erfolgreiche Zukunft führen ⋌