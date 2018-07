Urteil zur Wetter-App aufgehoben

Köln. Im November hatte das Bonner Landgericht dem Deutschen Wetterdienst untersagt, seine App weiterhin unentgeltlich anzubieten. Das Oberlandesgericht in Köln sieht dafür aber keinen Anlass.

Es ist ein Rückschlag für das Bonner Unternehmen "Wetteronline" im Streit mit dem Deutschen Wetterdienst und dessen Warnwetter-App: Im November hatte das Landgericht Bonn dem DWD untersagt, seine App in einer Vollversion mit allen Wetterdaten kostenlos anzubieten – sehr zur Freude des Bonner Wetterunternehmens. Es handele sich um unlauteren Wettbewerb, hieß es von Seiten des Bonner Unternehmens immer. Eine Bundesbehörde könne nicht einfach ein Konkurrenzprodukt kostenlos steuerfinanziert anbieten. So sahen das auch die Bonner Richter. Das Oberlandesgericht Köln hat dieses Urteil am Freitag nun wieder aufgehoben.

Das Oberlandesgericht entschied jetzt, dass sich aus dem Wettbewerbsrecht kein Unterlassungsanspruch gegen den Deutschen Wetterdienst herleiten ließe. Es ist allerdings nur ein Teilerfolg für den DWD. Da es noch ein Urteil aus Bielefeld gibt, dass dem DWD die kostenlose Abgabe der App untersagt, kann er die App nicht direkt wieder unentgeltlich anbieten.

Über die Frage der „öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit“ der App müsse das Verwaltungsgericht entscheiden, so der Richter am Donnerstag. Vorher müsse allerdings das verkündete Teilurteil zunächst rechtskräftig werden. Im Fall einer Revision muss der Bundesgerichtshof entscheiden. Wetteronline wollte das Urteil am Donnerstag vorerst nicht kommentieren.