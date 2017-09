Paketzustellung

Eine Paket-Sortiermaschine der Deutschen Post in Sachsen.

Bonn. 1000 Kunden in Bonn und Köln nehmen an dem Pilotprojekt teil. Auslieferung an die Packstation möglich.

Die Deutsche Post DHL hat ein Pilotprojekt gestartet, mit dem sich 1000 Kunden in Bonn und Köln von DHL Pakete zustellen lassen können, die eigentlich über einen anderen Paketdienst wie Hermes oder DPD verschickt wurden. Die Teilnehmer, die sich zuvor für das Projekt haben registrieren lassen, erhalten eine sogenannte Wunschdepotadresse von DHL. „Bestellt der Empfänger nun in einem Onlineshop, der einen anderen Dienstleister nutzt, kann er sein Paket an diese Wunschdepotadresse liefern lassen“, erläutert Post-Sprecherin Dunja Kuhlmann. Auftraggeber ist bei dem Pilotprojekt nicht der Absender, sondern der Empfänger des Pakets.

Das Angebot soll künftig Geld kosten

„Wir übernehmen dann die weitere Zustellung und liefern dahin, wohin es der Empfänger wünscht – zum Beispiel zur Wunschzeit bis abends um 21 Uhr nach Hause, an die Packstation oder in Köln und Bonn auch in den Smart-Kofferraum“, sagt Kuhlmann. Kunden, die bevorzugt die Packstation der Post nutzen, können alle ihre Sendungen – auch die, die über einen anderen Dienstleister versendet werden – künftig in der Packstation empfangen. Für diese Dienstleistung sollen die Kunden künftig zahlen. Wie hoch der Preis sein wird, ist noch nicht bekannt. Im Gespräch ist eine Monatspauschale.

Zusatzservice für den Empfänger

„Wir greifen damit auch nicht in die bestehende Geschäftsbeziehung eines Versenders zu seinem Logistikdienstleister ein“, so die Post-Sprecherin. Vielmehr wähle der Empfänger den Zusatzservice aus, weil er seine Sendungen mit DHL erhalten möchte. Der Test laufe zunächst bis Ende Oktober, danach will die Post die Daten auswerten und über das weitere Vorgehen entscheiden.