Start der Serienproduktion

Köln/Bonn. Die Deutsche Post setzt verstärkt auf den Einsatz von E-Fahrzeugen. Mit dem Streetscooter Work XL kommt demnächst ein neuer Lieferwagen für die Paketzustellung zum Einsatz. Produziert wird er bei Ford in Köln.

Auf E-Transporter greift die Deutsche Post schon seit einer ganzen Weile zurück. 8000 Streetscooter gehören zu ihrem Fuhrpark, entwickelt und gebaut vom gleichnamigen Tochterunternehmen. Jetzt kooperiert der Bonner Konzern erstmals mit einem Automobilhersteller. In den Kölner Ford-Werken hat die Serienproduktion des Streetscooters Work XL begonnen. Der elektronisch betriebene Lieferwagen ist der bislang größte Streetscooter.

Auf dem Fahrgestell des Ford Transit basierend, bringt es auf ein Volumen von 20 Kubikmetern. Er ist für die Paketzustellung in Ballungsräumen konzipiert worden. Das Auto ist nach Angaben der Post bis zu 300 Tage pro Jahr im Einsatz, es muss täglich bis zu 200 Stopps und Anfahrvorgänge bewältigen. Ford lässt aus dem Werk in Kocaeli in der Türkei das Fahrgestell liefern, das dann in Köln nach Vorgaben und mit Bauteilen von Streetscooter erweitert wird. Der Wagen erhält einen batterieelektrischen Antriebsstrang und einen Karosserieaufbau, der Stück für Stück von Hand zusammengesetzt wird. Auch wird die Fahrerkabine nach Bedürfnissen der Post umgerüstet.

180 Ford-Mitarbeiter stellen pro Tag im Zweischichtbetrieb 16 Modelle des Work XL fertig - macht 3500 pro Jahr. "Wir wollen unseren Fuhrpark sukzessive elektrifizieren", sagte Post-Sprecher Alexander Edenhofer. Insgesamt sind heute rund 50.000 Fahrzeuge der Post auf der Straße im Einsatz.