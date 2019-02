Interview mit Kartellrechtler Daniel Zimmer

Foto: picture alliance / dpa

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Daniel Zimmer, aufgenommen am Freitag (13.07.2012) in Bonn. Die Monopolkommission hat die Einbringung einer Novelle zum Postgesetz angemahnt. Im Briefbereich der Post stagniere der Wettbewerb seit Jahren. Hier sollten ähnlich effektive Regelungen eingeführt werden, wie bei der Telekommunikation, wo der Wettbewerb schon einigermaßen fortgeschritten sei, sagte Zimmer in einem dpa-Gespräch.