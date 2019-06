Erst Langzeitpraktikum, dann Ausbildung

Das Projekt ProEQ bietet zugewanderten Ausbildungsinteressierten im Alter von bis zu 35 Jahren eine betriebliche Einstiegsqualifizierung, kurz EQ, über ein Langzeitpraktikum an jeweils drei Wochentagen über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten. An zwei weiteren Wochentagen lernen die Teilnehmer in der Berufsschule in Bonn allgemeine Fächer wie Mathematik, berufliche Orientierung, soziales Lernen und Deutsch.

Integriert ist dabei eine besonders intensive Deutschförderung zum Niveau B2, das eine spontane, fließende und auch fachliche Teilnahme an Gesprächen im Beruf ermöglicht.

Das Projekt ist für die Teilnehmer und Betriebe kostenlos.