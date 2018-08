GA-Serie: Lehrstellen-Check

Bonn/Region. Zwei Monate lang haben neun Volontäre und freie Mitarbeiter Ausbildungsberufe getestet. Doch warum sind viele Stellen unbesetzt und was tun Betriebe, um künftig mehr Bewerber zu haben? Ein Blick in Bonn und die Region zeigt kreative Alternativen.

Pfleger, Maler, Fleischer, Bäcker und Dachdecker. Diese Berufe haben eines gemein – sie suchen händeringend nach qualifizierten Fachkräften und Auszubildenden. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage für die Leistungen der Betriebe zu. Die alternde Gesellschaft benötigt schließlich zunehmend mehr Pflegepersonal. Auch fachlich hochwertige Maler- und Dachdeckerarbeiten sind stets gefragt, können aber meist erst Wochen oder Monate später realisiert werden.

Laut der Agentur für Arbeit waren im Juli dieses Jahres noch 2092 Ausbildungsstellen in Bonn und der Region nicht besetzt. Das sind 244 Plätze mehr als im Vorjahr. Es gibt Passungsprobleme: Auf der einen Seite fehlt den Betrieben der Nachwuchs, auf der anderen blieb etwa die gleiche Menge an Interessenten ohne Stelle.

Die Gründe sind laut einer Studie des Forschungsinstituts für Gesellschaftliche Weiterentwicklung vielfältig. Teilweise würden Betriebe nicht richtig informieren. Teilweise seien Interessenten nicht bereit, abseits ihrer wenigen Favoriten Abstriche zu machen und sich für andere Fachbereiche zu bewerben.

Warum machen Sie eine Ausbildung? Foto: privat Lisa Rademacher, beginnt im August eine Ausbildung zur Medienkauffrau Digital & Print beim General-Anzeiger. Die 18-Jährige aus Bonn-Beuel entschied sich bewusst für eine Ausbildung: „Ich möchte ins Berufsleben einsteigen. Nach der Ausbildung stehen mir alle Türen offen, ein Studium ist dann immer noch möglich – oder man bildet sich im Beruf fort. Die Ausbildung zur Medienkauffrau hat mich sehr angesprochen, nicht nur, weil man täglich mit Medien zu tun hat. Sie ermöglicht mir einen guten Einblick in einen kaufmännischen Beruf. Natürlich ist an einer Ausbildung auch reizvoll, eigenes Geld zu verdienen.“

Foto: privat Christian Lindner, hat sein Studium zum Umweltingenieur abgebrochen und stattdessen eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer absolviert. Zu seiner Entscheidung sagt der 28-Jährige Bonner: „Ich habe mich dazu entschlossen, das Studium abzubrechen und stattdessen eine Ausbildung zu absolvieren, weil mir das Studium zu theoretisch war. Durch meine Familie habe ich Bezug zum Garten- und Landschaftsbau. Mit meiner Arbeit kann ich nun praktisch die Umwelt in die Gärten der Menschen bringen. Ich bin mit meiner Entscheidung, dass Studium für die Ausbildung abzubrechen, im Nachhinein sehr glücklich.“

Foto: Sofia Grillo Christine Kraus hatte mit 18 Jahren ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin abgebrochen. Mit 22 Jahren begann sie eine neue Ausbildung als Zahnarzthelferin. „Ich habe meine Ausbildung direkt nach dem Realschulabschluss mit 17 Jahren begonnen. Mit 18 hatte ich jedoch andere Dinge im Sinn, als meine Ausbildung. Außerdem hatte ich auch das Gefühl, die Ausbildung sei nichts für mich. Ich habe sie von heute auf morgen abgebrochen. Die Entscheidung fiel mir aber schwer. Als ich mit 22 Jahren meine zweite Ausbildung begonnen hatte, hat es sich viel besser angefühlt. Ich war reifer und fand den Beruf sehr interessant.“

Foto: Privat Tobias Gregor (38) entschied sich nach seinem Realschulabschluss für eine Ausbildung zum Tischler und führt seit über zehn Jahren als Meister ein eigenes Unternehmen in Alfter. „Meine erste Erfahrung im Tischlerhandwerk habe ich bei einem Praktikum noch während meiner Schulzeit gemacht. Für mich stand immer fest, dass ich keinen Beruf haben möchte, bei dem man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Deshalb habe ich mich nach meinem Realschulabschluss auch dagegen entschieden, noch das Abitur zu machen. Die Ausbildung zum Tischler hat mir dann sehr gut gefallen, denn es ist ein sehr vielfältiger Beruf.“

Foto: Katharina Weber Laura Ollig entschied sich nach ihrem Studium n Germanistik und Anglistik, eine Ausbildung als Krankenpflegerin anzuschließen. „Ich habe ein sehr generalistisches Studienfach gehabt, bei dem ich nicht auf einen Beruf hin studiert habe. Ich wollte gerne einen Beruf erlernen, wo ich Sicherheit habe: dass ich nach meiner Ausbildung weiß, wie mein Job funktioniert, ohne wie beim Studium erst zig Praktika machen zu müssen. Und dass ich langfristig fest angestellt sein kann. Krankenpfleger ist es dann geworden, weil ich einen Beruf haben wollte, hinter dem ich persönlich einen Sinn sehe.“

Mit Whatsapp auf Azubisuche

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken haben sich einige Unternehmen in Bonn und der Region kreative Wege einfallen lassen, um auf die jungen Bewerber zuzugehen und diese von sich zu überzeugen. Das Krankenhaus Porz am Rhein sorgte beispielsweise mit einer Whatsapp-Aktionswoche für großes Aufsehen. Sechs Kollegen aus dem Krankenhaus berichteten im Juni eine Woche lang über ihren Berufsalltag und die verschiedenen Facetten der Pflegeberufe.

Mario Schiffer, Personalchef des Krankenhauses und Initiator des Projektes, erzählt: „Wir wollten damit einer möglichst jungen Zielgruppe zeigen, wie vielfältig die Arbeit der Pflege in einer Klinik ist.“ Als Unternehmen wollte man – wie sonst nur Freunde es können – über die App Whatsapp authentisch erzählen, was den Tag über in einer Klinik passiert. Es gab Nachrichten, Bilder, Videos, Sprachnachrichten und Fragerunden für die Gruppenmitglieder.

Wie einen Handy-Wanderpokal überreichte ein Kollege das Telefon dem nächsten und zeigte – wie in einem virtuellen Rundgang – die Arbeit aus einer anderen Perspektive. 180 Mitglieder hatte die Gruppe und prompt kamen innerhalb dieser Woche die ersten Bewerbungen rein.

Azubi- Speed-Dating

Um gleich einer Vielzahl von Betrieben eine Plattform für Azubigewinnung zu schaffen, rief die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und die Handwerkskammer Köln vor sechs Jahren das Azubi-Speed-Dating ins Leben. Rund 400 Jugendliche und 113 Betriebe konnten sich auch dieses Jahr im Februar in jeweils zehnminütigen Gesprächen in der Bad Godesberger Stadthalle austauschen. „Die Unternehmen müssen neue Wege gehen um Auszubildende zu finden“, betonte Initiatorin Silke Rogge von der IHK.

Somit müssten nicht mehr nur die jungen Bewerber die Arbeitgeber überzeugen, sondern auch umgekehrt die Betriebe. Zum wiederholten Male nahm in diesem Jahr die Kautex Maschinenbau GmbH aus Bonn-Holzlar an dem Azubi-Speed-Dating teil. „Wir schätzen sehr, dass wir im Speed-Dating unmittelbar einen persönlichen Eindruck von potenziellen Bewerbern gewinnen können“, berichtet Christina Rossol, Verantwortliche für das Ausbildungsmarketing in dem Unternehmen.

Es hätte in den vergangenen Jahren viele gute Gespräche gegeben: „Unter anderem haben wir Ausbildungsplätze durch die Teilnahme an dem IHK Speed Dating besetzen können, nachdem wir einige Bewerber direkt zu weiteren Gesprächen eingeladen hatten“, erzählt Rossol.

Ein Stammtisch für Pflege-Azubis

Beim Pflegeteam Wentland in Rheinbach wird die Azubibetreuung- und gewinnung ebenso großgeschrieben. In dem familiengeführten Unternehmen mit 350 Mitarbeitern gibt es derzeit 20 Auszubildende. Seit rund zwei Jahren hat das Unternehmen mit Paul Ehrhardt einen Azubi-Verantwortlichen. „Er hat einen Azubi-Stammtisch ins Leben gerufen“, erzählt Geschäftsführer Matthias Wentland.

Einmal im Quartal treffen sich dort alle zum Austausch. Regelmäßige Gespräche, Feedback und enge Betreuung gehören ebenfalls mit zu Ehrhardts Bereichen. Auf der Internetseite www.karriere-wentland.de erhalten Interessierte zudem mit Interviews und Videos einen Einblick in das Unternehmen und die angebotenen Ausbildungen.

Mit Praktika Vielseitigkeit endecken

Bei der Wirtgen GmbH in Windhagen sind derzeit 139 Auszubildende tätig. Der Großteil von ihnen arbeitet im gewerblich-technischen Bereich. Gute Erfahrungen hat das Unternehmen mit angebotenen Praktika gemacht. „Wir gehen an die Schulen und geben den Praktikanten dann vor Ort die Möglichkeit, direkt in bestimmte Berufe Einblick zu erhalten“, so Petra Weber, die bei Wirtgen für die kaufmännischen Ausbildungen zuständig ist.

Besonders die Vielseitigkeit der Berufe würde vor Ort überzeugen. „Oft können sich viele im Vorhinein gar nicht vorstellen, was wir alles machen“, so Weber. Bei den „Technikdays“ können die Schüler den gewerblichen Bereich kennenlernen und von den Auszubildenden selbst mehr über ihre Ausbildungen erfahren.

Unbegrenztes Naschen bei Haribo

Das Unternehmen Haribo erhielt in diesem Jahr die Auszeichnung „Faire Ausbildung“, die vom Trendence Institute und der Jobbörse Absolventa verliehen wird. „Wir versuchen den neuen Auszubildenden einen erfolgreichen Ausbildungsstart zu gewährleisten“, äußerte sich ein Sprecher des Unternehmens.

Weiter bietet Haribo den Azubis eine Kostenübernahme bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, übertarifliche Vergütung und eine Prämie nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung. Auch unbegrenztes Naschen der Haribo-Produkte während der Arbeitszeit zähle zu den „On-Top-Angeboten“. Durch vertieften Kontakt zu vielen Schulen in der Region könne Haribo aktiv bei der Berufsorientierung von Schülern unterstützen. Aktuell gibt es noch offene Stelle für eine Ausbildung zum/r Kaufmann/frau im Einzelhandel ab September 2018.