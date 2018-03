Frank Asbeck unter Druck

Bonn. Das Unternehmen des Sonnenkönigs Frank Asbeck hat beim Amtsgericht Bonn einen Antrag zur Sicherung der künftigen Insolvenzmasse gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter soll jetzt prüfen, ob ein Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei Solarworld vorliegt.

Neue dunkle Wolken über dem Reich von Frank Asbeck: Die Solarworld Industries GmbH hat am Mittwoch um 16 Uhr beim Amtsgericht Bonn einen Antrag zur Sicherung der künftigen Insolvenzmasse gestellt. Rechtsanwalt Christoph Niering aus Bonn sei zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden, teilte die Sprecherin des Amtsgerichts Birgit Niepmann schriftlich mit.

Seit diesem Zeitpunkt könne die Solarworld Industries GmbH nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters über ihr Vermögen verfügen. Niedring wurde das Recht zur Ausübung der Arbeitgeberbefugnisse übertragen. Er soll auch als Sachverständiger überprüfen, ob ein Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegt, welche Aussichten für die Fortführung des Unternehmens bestehen und ob das vorhandene Vermögen die Kosten des Verfahrens decken wird. Für Rückfragen war weder der Insolvenzverwalter noch das Amtsgericht oder das Unternehmen zu erreichen.

Die Solarworld Industries GmbH ist das Nachfolgeunternehmen der Solarworld AG von Frank Asbeck. Das Solartechnologieunternehmen hat seinen Sitz in Bonn und Produktionsstätten in Arnstadt/Thüringen und Freiberg/Sachsen. Die neue GmbH, beschränkt sich nun auf die letzten Schritte der Produktion: die Herstellung von Zellen und von Modulen. Die Vorprodukte würden, unter anderem wegen des hohen Energiebedarfs bei der Fertigung, nicht mehr selbst hergestellt sondern zugekauft. Auch die Produktpalette sei deutlich verkleinert worden. Noch zu Beginn des Jahres hatte sich Solarworld zuversichtlich für das Jahr 2018 gezeigt. Man rechne mit steigender Nachfrage nach Solarmodulen in der EU. Es war wieder von wachsenden Mitarbeiterzahlen die Rede nach der drastischen Schrumpfkur und Umwandlung in eine GmbH wenige Monate zuvor. Zuletzt bezifferte das Unternehmen die Zahl der Mitarbeiter auf 670.

Die Solarworld AG hatte im Mai vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Zeitweise beschäftigte der Konzern fast 3000 Mitarbeiter. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft blieb Asbeck, der die GmbH gemeinsam mit Investoren aus Katar aus der Insolvenzmasse der Solarworld AG herausgekauft hatte. Am Standort Bonn waren nach der Umwandlung noch 45 Mitarbeiter beschäftigt, der Rest arbeitete an den ostdeutschen Produktionsstandorten. Vor der Insolvenz war das Unternehmen eines der letzten in Deutschland, die die gesamte Wertschöpfungskette der Solarindustrie abdeckte.