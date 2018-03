Köln. Studie: 2016 wurden 313.000 Sendeminuten produziert – mehr als in allen anderen Bundesländern. Aber es gibt Wermutstropfen.

Von Thomas Reisener, 28.03.2018

Als die ARD vor wenigen Wochen ihr Doku-Drama „Gladbeck“ ausstrahlte, fesselte die filmische Aufarbeitung des Geiseldramas von 1988 über vier Millionen Fernsehzuschauer. Und die Serienverfilmung von Patrick Süskinds Bestseller „Das Parfüm“, die der Digitalkanal des ZDF im Herbst ausstrahlen wird, gilt jetzt schon als eines der wichtigsten TV-Ereignisse des Jahres.

Die Liste der Film- und TV-Highlights, die ohne die Filmförderung des Landes NRW nicht oder nur auf Umwegen zustande gekommen wären, lässt sich beinahe beliebig fortsetzen. Vor fast 20 Jahren hatte der damalige Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) die Idee, NRW mit einer systematischen Förderung zu einem herausragenden Produktionsstandort zu entwickeln. Der Plan, aus dem die heutige Film- und Medienstiftung NRW hervorging, ist aufgegangen.

Fernsehstandort Nummer eins

„Nordrhein-Westfalen ist seit fast zwei Jahrzehnten Deutschlands Fernsehstandort Nummer eins und einer der größten TV-Standorte Europas“, erklärte am Dienstag der für Medien zuständige Staatssekretär Nathanael Liminski (CDU) in Köln. Mit 30 Prozent Marktanteil sei in NRW 2016 mehr produziert worden als in den rivalisierenden Produktionsländern Bayern, Berlin und Hamburg zusammen.

Gemeinsam mit dem Leiter des Dortmunder Medienforschungsinstituts Formatt, Horst Röper, stellte Liminski die Ergebnisse einer neuen Studie vor. Demnach wurden 2016 313.000 Film- und Fernsehminuten von nordrhein-westfälischen Unternehmen produziert – mehr als je zuvor. „Das entspricht einem Anteil von 42 Prozent der gesamten TV-Auftragsproduktion in Deutschland“, erklärte Röper. Die Studie erfasste nur Auftragsproduktionen. Eigenproduktionen von TV-Sendern wurden nicht berücksichtigt. Auftraggeber war das Land NRW.

Die Untersuchung lässt auch eine sich verändernde Nachfrage in der deutschen Fernsehlandschaft erkennen. Der Schwerpunkt habe sich zu dem relativ günstigen Entertainment-Genre verlagert, das mittlerweile auf einen Anteil von 48 Prozent komme, schreibt Röper. Dazu zählen etwa Shows, Doku-Soaps, Game- und Talkshows. Vor allem Doku-Soaps liegen im Trend. „Das Genre ist in der Produktion kostengünstig, zugleich aber inhaltlich oft trivial“, heißt es in der Studie.

Entertainment-Formate sind führend

Zu den wenigen Wermutstropfen der Studie gehört aus NRW-Sicht deshalb, dass etwa zwei Drittel der landesweiten Produktion auf die wirtschaftlich weniger attraktiven Entertainment-Formate wie etwa die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ entfallen. Bei der finanziell meist aufwendigeren Produktion von fiktionalen Stoffen bevorzugen die Produzenten zumeist immer noch Bayern oder Berlin.

Speziell bei Kinoproduktionen gibt Berlin den Ton an. Die Hauptstadt und das umliegende Brandenburg haben 36 Prozent, Bayern 20 Prozent und NRW 19 Prozent Marktanteil bei innerdeutschen Kinoproduktionen. „An der Stelle glauben wir, dass in diesem Land noch deutlich mehr Potenzial steckt“, sagte Liminski.

25.000 Unternehmen der Medien- und Filmbranche

Angaben zu den Umsätzen der Branche oder zu den Beschäftigtenzahlen konnte Röper auf Nachfrage nicht machen. Liminski half mit Näherungswerten aus. Demnach beschäftigen 25.000 Unternehmen der Medien- und der Filmbranche in NRW 431.000 Mitarbeiter.

Liminski sagte zu Röpers Zahlenwerk: „Das spornt uns an, die Standortbedingungen in unserem Bundesland weiter zu optimieren.“ Die Mittel für die Film- und Medienstiftung stockt das Land im laufenden Jahr um 2,5 Millionen Euro auf – insgesamt stehen der wichtigsten Drehscheibe für die NRW-Film- und Medienförderung damit erstmals wieder knapp über 30 Millionen Euro Jahresbudget zur Verfügung.

Laut Filmstiftungs-Chefin Petra Müller löst jeder Euro, der in NRW in die Film- und TV-Förderung fließt, das dreifache an Investitionen im Land aus. Nach ihren Angaben hat die Filmförderung des Landes 2017 etwa 1200 Drehtage bewirkt. Insgesamt hat die Stiftung seit 1991 rund 2300 Film- und TV-Produktionen gefördert.