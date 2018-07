Ein Jahr nach Insolvenzverfahren

Bonn/Hagen. Ein Jahr nach dem Insolvenzverfahren sieht sich das Modehaus Sinnleffers wieder gut aufgestellt. Um den Neuanfang nach außen sichtbar zu machen, ändert das Unternehmen nun seinen Namen.

Das Modehaus Sinnleffers sieht sich ein Jahr nach einem Insolvenzverfahren in Eigenregie wieder gut aufgestellt. Wie der Generalbevollmächtigte der Sinn-Gruppe, Friedrich-Wilhelm Göbel, dem General-Anzeiger am Dienstag sagte, wird das Geschäftsjahr, das Ende Juli zu Ende geht, „ohne Verlust“ sein. Im letzten Geschäftsjahr vor der Insolvenz hatte das Unternehmen mit Zentrale in Hagen noch ein Minus von 14 Millionen Euro verbucht. Die 20 Filialen, davon eine in Bonn, erzielten einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro.

Um den Neuanfang nach außen sichtbar zu machen, nennt sich das Modehaus künftig nur noch „Sinn“. Göbel, der die Gruppe seit 2014 leitet, vollzieht sie gerade einer Digitalisierungsstrategie.

Mehr zum Thema lesen Sie am Dienstag in der Printausgabe des General-Anzeigers sowie hier auf ga-bonn.de.