Siegburg. Das Meckenheimer Unternehmen „Projetservice Schwan“ erhält den Mittelstandspreis der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Auch zufriedene Mitarbeiter spielen dabei eine Rolle.

Von Paul Kieras, 14.06.2017

Die Meckenheimer Messe- und Marketingagentur „Projektservice Schwan“ hat den „Ludwig 2017“ als bestes mittelständisches Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg erhalten. Bei einer Feier in der Geschäftsstelle Siegburg der Kreissparkasse Köln nahm Geschäftsführer Holger Schwan die Auszeichnung entgegen.

15 Unternehmen in der Endrunde

Ausgeschrieben wurde der regionale Wettbewerb von der IHK und der regionalen Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung (OPS), SC Lötters aus Bonn. „Projektservice Schwan hat in der Summe der Kategorien Gesamtentwicklung, Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Service, Kundennähe und Marketing sowie regionales Engagement die Nase für die Jury knapp vorne gehabt“, sagte IHK-Präsident Stefan Hagen bei der Preisverleihung. Zusammen mit Christine Lötters von SC Lötters hatte er zunächst die Finalisten geehrt, im Anschluss die Preisträger in Kategorien. 30 Unternehmen hatten sich beworben, 15 von ihnen waren in der Endrunde.

"Gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges Arbeiten"

„Seit über 25 Jahren und mit mehr als 50 Mitarbeitern steht Schwan für gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges Arbeiten und zufriedene Mitarbeiter“, erläuterte Lötters die Entscheidung der Jury. Sie hob auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz beim Gewinner hervor. „Mit dem Audit zur Zertifizierung des klimaneutralen großformatigen Digitaldrucks und zum klimaneutralen Messebau ist Schwan einer der Pioniere in dem Bereich“, so Lötters.

Der Mittelstand als Hoffnungsträger

Der von der Leipziger OPS bundesweit ausgeschriebene Wettbewerb soll zur öffentlichen Würdigung des Mittelstandes als Hoffnungsträger und Wirtschaftsfaktor beitragen. Hagen nannte ihn „das Rückgrat der Wirtschaft“. Das sei auch der Grund gewesen, auf regionaler Ebene den Ludwig auszuloben. Für die Unternehmen bedeute bereits die Teilnahme an den Wettbewerben „ein starkes Alleinstellungsmerkmal mit vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten“, auch zur Steigerung des Bekanntheitsgrades, berichtete Lötters, was von den Vorjahressiegern Manuela und Franz-Josef Gilgen (Gilgen´s Bäckerei und Konditorei) aus eigener Erfahrung ausdrücklich bestätigt wurde.