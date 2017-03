Lieferdienst wird ausgeweitet

20.03.2017 München. In Köln und München hat McDonald's seinen Lieferdienst getestet, nun soll der Service ausgeweitet werden: Und auch die Bonner dürfen sich freuen.

Der Wettbewerb um Essenslieferungen in Deutschland kommt zunehmend in Fahrt. Nach einer Testphase will jetzt auch der Fast-Food-Riese McDonald's seinen Lieferservice ausweiten, wie das Unternehmen am Montag in München bekanntgab. Bereits bis April sollten rund 100 Restaurants den Service anbieten.

Fans der Fastfoodkette in Bonn können sich ebenfalls freuen: Auch in der Bundesstadt soll der Dienst in den kommenden Wochen angeboten werden. Weitere Städte sind neben Köln und München auch Berlin, Essen, Düsseldorf und Hamburg. Bis Jahresende sollen deutschlandweit mindestens 200 Restaurants Burger, Pommes Frites und andere Speisen an Kunden liefern. McDonald's hat nach eigenen Angaben knapp 1480 Restaurants in Deutschland.

Auch Burger King als Nummer zwei auf dem deutschen Markt für schnelles Essen war bereits ins Liefergeschäft eingestiegen. Bis Jahresende sollen bei dem Konkurrenten 200 Restaurants Essen auch nach Hause liefern. Während Burger King die Auslieferung mit eigenen Mitarbeitern abwickelt, setzt McDonald's auf den Bringdienst Foodora. Auch weltweit spielten Essenslieferungen für den Konzern eine zunehmende Rolle, sagte ein McDonald's-Sprecher. (dpa/ga)