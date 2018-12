Weniger Kunden bei Einzelhändlern

Bonn. Das diesjährige Weihnachtsgeschäft blieb hinter den Erwartungen der lokalen Einzelhändler zurück. Gründe seien unter anderem die Verdi-Klage gegen die verkaufsoffenen Sonntage in Bonn und die schlechte Verkehrssituation.

Der Einzelhandelsverband Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen ist mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft nur in Teilen zufrieden. Und das, obwohl die Verbraucher dank steigender Einkommen bei niedriger Inflation mehr Geld zur Verfügung haben als in den vergangenen Jahren. "Die Umsätze blieben hinter den Erwartungen der Einzelhändler zurück und waren bei einem Großteil schlechter als im letzten Jahr", erklärte der Verbandsvorsitzende Jannis Vassiliou.

Der Einzelhandelsverband sieht den Grund dafür nicht nur in der Konkurrenz durch den immer größer werdenden Onlinehandel oder dem schlechten Wetter in diesem Jahr. Auch die Situation vor Ort habe dem Einzelhandel zu schaffen gemacht. Für die Einzelhändler in Bonn seien die verkaufsoffenen Sonntage in der City ein wichtiger Bestandteil ihres Geschäfts.

Einer der wichtigsten sei der verkaufsoffene Sonntag am zweiten Adventswochenende. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte erfolgreich gegen die verkaufsoffenen Sonntage am 9. Dezember in der Bonner Innenstadt und am 16. Dezember in Bad Godesberg geklagt, was sich schlecht auf das Geschäft im Einzelhandel ausgewirkt habe.

Aber auch durch die schlechte Verkehrssituation in Bonn habe der Einzelhandel Kunden verloren, kritisierte Vassiliou.