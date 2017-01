Möbel als Statussymbole

17.01.2017 Bonn. Warum Kanzlerlehnen höher sind, bleibt ein Rätsel. Auch, warum der eine Politiker geschmacklos, der andere eine Stilikone ist.

Macht bemisst sich in Zentimetern. Zumindest in der als ach so bescheidenen geltenden und schnöden Statussymbolen abholden Bonner Republik war das so. Im Kabinettssaal des ehemaligen Kanzleramts überragt eine Sesselrückenlehne alle anderen, die des Kanzlers. Minister sitzen kürzer, was sich auch am Preis zeigte. 1976 blätterte der Steuerzahler 1000 D-Mark für das Chefgestühl hin, je 350 D-Mark für die Sitzgelegenheiten der Kabinettskollegen. Dass der Potentat – das lehrt uns die Geschichte – auf dem Thron einst höher saß, hatte einen Grund: um auf Vasallen und Gesinde herabzublicken und so seine Macht zu demonstrieren. Aber eine höhere Lehne – was soll das? Im Berliner Kanzleramt hat man von dem Brauch der höheren Lehne abgesehen, im Reichstag gibt es ihn noch. Rätselhaft auch der Erhaltungszustand des Bonner Mobiliars, der Kanzlerthron hat stark unter den drei Amtsinhabern gelitten – Löcher in den Armlehnen. Macht macht auch nervös.

Mittlerweile sind es zumindest in westlichen Demokratien nicht Zentimeter, über die sich Macht definiert, sondern es ist der Stil, wenn auch nicht immer der eigene. So hat Angela Merkel die Sessel der Reihe 620 von Dieter Rams übernommen, die ihr Vorgänger Gerhard Schröder aus Bonn mitgebracht hatte – zusammen mit dem Riesen-Schreibtisch, vor dem jetzt Aluminiumchairs von Charles & Ray Eames („EA 117“) stehen.

Wir wissen nicht, wo Merkels Pendant im Brexit-Land, Teresa May, zu sitzen pflegt. Aber eine Stilikone ist sie: Als sie ihre erste Rede hielt, trug sie eine schrille, schwarz-gelbe Kombi von Amanda Wakeley (Kostenpunkt: 695 Pfund) und Leoparden-Pumps von L. K. Bennett. Anderntags kleidete sich die konservative Regentin in Extravagantes von Vivienne Westwood. Das Blatt „The Telegraph“ tadelte die Modeikone von Downing Street nicht, sondern lobte die schicke Regierungschefin ausdrücklich für ihren Einsatz fürs britische Design. Da war May eindeutig stilsicherer als ihr deutscher Ex-Kollege Schröder, der bekanntlich italienische Brioni-Anzüge bevorzugte. Immerhin Klasse-Design.

Unlängst stellte die Bundesregierung etliche Ministerbüros auf Facebook vor. Bis auf Ausnahmen Tristesse pur, funktional-langweilig, Geschmack: Fehlanzeige. Wir stellen hier einmal nur Positivbeispiele vor: Innenminister Thomas de Maizière bekam etwa für sein klares, elegantes Interieur und die tollen Tulpensessel Beifall eines Facebook-Users: „uhh...kill international tulip stühle. bisher beweist dieses ministerium den meisten stil.“ Fabricius & Kastholm haben die Design-Klassiker 1964 für Kill International entworfen. Billig sind die nicht. Dafür hat sich Bildungsministerin Johanna Wanka für ihr schönes, farblich ansprechendes Büro mit Blick aufs Kanzleramt für einen preisgünstigeren Bürostuhl von Vitra (den „EA 119“ von Eames) entschieden, während man am Besprechungstisch andere Eames-Nachbauten sieht. Stil und Geschmack treffen hier auf Kostenbewusstsein.

Es geht auch anders. Deutschlands großes Portal „moebel.de“ stellte unter dem Titel „Wohnen wie Donald Trump :-)“ ein goldstrotzendes Interieur im Stil des Trump-Towers in New York nebst Accessoires vor. Gruselig. (Thomas Kliemann)