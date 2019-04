Einzelhandel

Der kanadische Kaufhof-Mutterkonzern HBC startete 2017 mit seiner Edel-Outlet-Kette Saks Off 5th in Deutschland.

Bonn. Schon nach einem Jahr droht dem Premium Outlet Saks Off 5th in Bonn das Aus. Für die Nachfolge soll Karstadt Sport bereitstehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.04.2019

Das Premium Outlet Saks Off 5th steht in Deutschland schon zwei Jahre nach dem Start vor dem Aus: Nach Informationen der Online Ausgabe des Fachmagazins Textil-Wirtschaft sollen die acht Filialen der Kette, die unter anderem Premium-Mode zum Sonderpreis anbieten, im Sommer schließen. Danach könnte in den Großteil der Häuser Karstadt Sport, die Sport-Sparte der Muttergesellschaft Galeria Karstadt Kaufhof, einziehen, berichtet das Magazin, das sich auf Informationen aus dem Unternehmensumfeld beruft.

Nach GA-Informationen soll Karstadt Sport auch in Bonn die Räumlichkeiten des Outlets übernehmen. Saks Off 5th hatte erst im vergangenen Jahr in der ehemaligen Sportarena neben Kaufhof eröffnet. Auf wiederholte Anfrage des GA äußerte sich die Pressestelle von Kaufhof jedoch nicht.

Viele der Häuser waren vor der Umwidmung zu Saks Off 5th-Häusern bereits Standorte der Kaufhof-Schwester Sportarena. Die Warenhausmarken gehören inzwischen zum neuen vereinigten Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Saks Off 5th gibt es in Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, Bonn, Heidelberg, Köln und Hannover, dazu in Amsterdam und Rotterdam. Der im Juni 2017 in Düsseldorf gestartete europäische Ableger der amerikanischen Offprice-Kette des Eigentümers Hudson's Bay Company (HBC) habe nicht wie erhofft funktioniert, heißt es in dem Bericht.

Ein Offprice-Angebot dürfe es unter der Flagge des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof jedoch weiterhin geben: Seit längerem läuft bei Karstadt das Konzept „Look&Viel“, das Sonderposten auf Flächen innerhalb der Warenhäuser anbietet.

Mitarbeitern der meisten Saks Off 5th-Filialen sei offenbar die Weiterbeschäftigung bei Karstadt Sport angeboten worden, schreibt die TW.

(mit Material von dpa)