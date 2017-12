Sanierungsverfahren des Waschmittelproduzenten Thurn gescheitert

Neunkirchen-Seelscheid. Kein Investor für die Werke des Waschmittelherstellers aus Neunkirchen-Seelscheid. Laufende Aufträge werden noch bis Ende Januar abgearbeitet.

Von Frank Rintelmann, 28.12.2017

Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung des Wasch- und Reinigungsmittelherstellers Thurn aus Neunkirchen-Seelscheid ist gescheitert. Weil für die Standorte in Much und Neunkirchen-Seelscheid kein Investor gefunden werden konnte, wird die Unternehmensgruppe, die noch weitere Standorte in Greven und im niederländischen Kerkrade (das Werk ist nicht betroffen) hat, wohl zerschlagen. Wie der vorläufige Sachwalter, der Bonner Rechtsanwalt Dirk Obermüller, am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, seien die 230 Mitarbeiter beider betroffenen Werke in einer Betriebsversammlung darüber informiert worden. Obermüller: „Die Kündigungen werden noch vor Jahresende ausgesprochen. Laufende Aufträge werden bis Ende Januar ausproduziert. Der Investorenprozess für die Übernahme der Produktion in Greven ist noch nicht abgeschlossen.“

Thurn stellt etwa das Waschmittel Tandil und den Zekol Bad- und Duschkabinenreiniger her. Das Familienunternehmen beliefert unter anderem Aldi, Lidl und Edeka. Die Unternehmensgruppe erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro und beschäftigte zuletzt mehr als 450 Mitarbeiter.