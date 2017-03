Erneut Streik in Berlin

Köln/Bonn. Erneuter Streik an den Berliner Flughäfen: Am Airport Köln/Bonn sind deshalb morgen 36 Flüge (18 Starts, 18 Landungen) auf der Berlin-Strecke gestrichen.

12.03.2017

Nachdem am Freitag bereits 36 Flüge am Köln/Bonn Airport ausgefallen waren, müssen die Fluggäste auch am Montag starke Nerven haben: Wie der Airport mitteilte, fallen erneut 36 Flüge auf der Köln-Berlin-Strecke aus.

Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem weiteren Streik aufgerufen.

Der Ausstand soll am Montagmorgen gegen 4 Uhr mit Beginn der Frühschicht starten und am Dienstagmorgen mit dem Ende der Nachtschicht gegen 5 Uhr enden.

Der Flughafen Köln/Bonn bittet seine Gäste aus und in Richtung Berlin, sich auf den Webseiten ihrer Airlines (www.eurowings.com; www.airberlin.com; www.ryanair.com) über ihren aktuellen Flugstatus zu informieren. Der Flughafen weist darauf hin, dass es über den eigentlichen Streikzeitraum hinaus zu Unregelmäßigkeiten kommen kann.

Auf der Berlin-Strecke sind in Köln/Bonn am morgigen Montag insgesamt 50 Flüge (je 25 Abflüge/Ankünfte) geplant, von denen 36 gestrichen sind. Auf dem regulären Flugplan des Köln Bonn Airport stehen morgen insgesamt 232 Flüge (117 Starts, 115 Landungen). (ga/dpa)