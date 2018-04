Neuer Geschäftsführer

16.04.2018 Köln/Bonn. Der neue Chef des Köln/Bonner-Flughafens, Johan Vanneste, tritt seine neue Stelle voraussichtlich am 2. Mai an. Das teilte der Flughafen am Montag mit.

Der 57-Jährige war Mitte März vom Aufsichtsrat einstimmig zum neuen Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt worden. Bislang führte der belgische Luftfahrtunternehmer den Flughafen Luxemburg.

"Wir erleben zurzeit große Veränderungen im europäischen Luftverkehr", teilte Vanneste mit Blick auf seinen künftigen Job im Rheinland mit. "Ich möchte mit meinen Erfahrungen dazu beitragen, den Flughafen in diesem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich weiterzuentwickeln." (dpa)