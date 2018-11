Von ri, 29.11.2018

Für das Inklusionslagebarometer hat das Handelsblatt Research Institute anhand statistischer Daten der Bundesagentur für Arbeit und der Integrationsämter zehn Indikatoren ausgewertet. Ziel des Inklusionslagebarometers ist nach Angaben der Aktion Mensch, Auskunft über den aktuellen Grad der Inklusion von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu geben. Die Aktion Mensch mit Sitz in Bonn ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben.