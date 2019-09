Freude bei Gummibärchen-Fans

Bonn. Die Goldbären von Haribo sind ein Bonner Wahrzeichen. Jetzt erfüllt der Süßwarenhersteller seinen Fans einen lang ersehnten Wunsch: Nun wird es die sechs Sorten auch einzeln verpackt geben.

Von Christine Bähr, 04.09.2019

Die Goldbären von Haribo sind nicht nur in Bonn und der Region Kult, sondern begeistern mittlerweile Naschkatzen weltweit. Bisher gab es in jeder Tüte die sechs Geschmacksorten Erdbeere, Himbeere, Apfel, Orange, Zitrone sowie Ananas. Die Goldbärchen-Fans diskutierten regelmäßig, welche dieser Sorten denn am besten schmeckt.

Haribo erfüllt ihnen nun einen lang gehegten Wunsch: Wie das Unternehmen erklärte, werden die Sorten ab September nicht mehr nur gemischt in einer Tüte verkauft werden, sondern auch einzeln in kleinen 75-Gramm-Beuteln. Diese sollen je Stück 49 Cent kosten und sind damit ein wenig teurer als die gemischten Goldbären. Unklar ist, wie lange die limitierten Packungen erhältlich sein werden.