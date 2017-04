Stellenabbau bei PVS in Meckenheim

Meckenheim. Nach der geplanten Schließung des Amazon-Clubs BuyVIP sind bei der Meckenheimer Firma PVS DVG Vertriebsgesellschaft 60 von 250 Jobs gefährdet.

Ende Mai will Amazon seinen Shopping-Club BuyVIP schließen. BuyVIP, den das Internet-Kaufhaus 2010 für umgerechnet 70 Millionen Euro gekauft hatte, bietet überwiegend Restposten, B-Ware, Überschussartikel und Mode aus vergangenen Saisons an – meist zu stark reduzierten Preisen. Ausgezahlt hat sich der Shop für Amazon aber nicht. „Das Geschäft von BuyVIP blieb unprofitabel“, hieß es bei Amazon. Die Mitarbeiter sollen nach der Schließung an anderer Stelle bei Amazon eingesetzt werden.

Die Schließung des Clubs hat allerdings direkte Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in der Region. Denn die PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH mit Sitz in Meckenheim ist bislang für die logistische Abwicklung der Einkäufe beim Club und den Versand der Produkte zuständig. Mehr als 250 Mitarbeiter wickeln bei PVS DVG kaufmännischen und logistischen Service für öffentliche Auftraggeber sowie Industrie- und Versandhandelsunternehmen ab. Etwa 60 Beschäftigte kümmern sich bislang um die Belange des Amazon-Clubs. „Es wird nicht ohne personelle Einschnitte gehen“, sagte PVS-DVG-Geschäftsführer Freidrich Quest. Derzeit sei man in Gesprächen mit dem Betriebsrat über die Form und Umfang eines sozialverträglichen Stellenabbaus. Gleichzeitig versuche der Vertrieb, neue Aufträge zu gewinnen. Die PVS DVG Vertriebsgesellschaft ist auch noch für weitere große Auftraggeber zuständig. Wer beim ZDF-Shop eine DVD oder Mainzelmännchen bestellt, wird aus Meckenheim beliefert. Für das Auswärtige Amt macht PVS Versandaufgaben an die diplomatischen Vertretungen. Für die Bundesagentur für Arbeit versenden die Meckenheimer Broschüren an Kunden.

Die Firma gehört seit 1995 zur Heilbronner PVS Gruppe, die wiederum zur Beck-Gruppe gehört. Die Mittelständler bezeichnen sich als einer der führenden Fulfillment-Dienstleister Deutschlands. Dieser Fachbegriff der Logistiker steht für all das, was nach dem Abschluss eines Vertrags der Belieferung des Kunden und der Erfüllung der sonstigen Vertragspflichten dient. Es geht beispielsweise auch um Retouren und Ersatzteilversorgung.

Das DVG im Namen steht für Deutsche Vertriebsgesellschaft für Publikationen und Filme. Gegründet wurde DVG im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, damals noch unter dem Firmennamen „Deutsche Reportagefilm“ (DRF). 1972 übernahm die Firma den Broschürenvertrieb des Bundespresseamtes. Durch ständig steigende Aufträge wuchs auch der nötige Lagerplatz. So zog die DVG in den Bonner Norden, bevor 1994 in Meckenheim Verwaltung und Vertrieb an einem Standort zusammen untergebracht wurden. 1995, als der Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ begann, sich über die Privatisierung von Bundesaufgaben Gedanken zu machen, wurde die DVG an die Beck-Gruppe verkauft. „Wir haben früh die Chance des E-Commerce begriffen und für unser Geschäft genutzt“, sagt Quest. Mittlerweile hat PVS drei Standorte in Meckenheim. Der wichtigste ist an der Birkenmaarstraße.