Rat für GA-Leser

BONN. Experten geben am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr Tipps

02.05.2018

Jedes Jahr wartet derselbe Stress beim Thema Steuererklärung: Belege sortieren und Formulare ausfüllen – die meisten Steuerpflichtigen schieben diese Arbeit gerne vor sich her. Doch der Abgabetermin für die Steuererklärung steht vor der Tür: Stichtag ist der 31. Mai für alle, die keinen Steuerberater in Anspruch nehmen, alle anderen haben Zeit bis zum 31. Dezember. 2017 wurden eine ganze Reihe neuer steuerlicher Regelungen wirksam. Was ist für 2018 zu beachten, und wie kann ich die Steuererklärung für 2017 optimal vorbereiten? In den vergangenen Jahren lag die Steuererstattung im Schnitt bei knapp 900 Euro, so die Steuerexperten.

Am heutigen Donnerstag geben drei Experten des Steuerberater-Verbandes Köln von 18 bis 20 Uhr bei allen Fragen von unseren Lesern rund um die Steuererklärung kostenlos Auskunft bei einer Telefonaktion des General-Anzeigers.

So erreichen Sie unsere drei Experten: Die Steuerberater Harald Patt (Vizepräsident im Steuerberater-Verband Köln), Lars Nottelmann und Helmut Offermanns (beide Vorstand im Steuerberater-Verband Köln) stehen unter 0228/66 88-274, -275, -277 Rede und Antwort. ⋌ga