Sicherheit am Flughafen Köln/Bonn

Köln. Der Flughafen Köln/Bonn und die Sicherheitsfirma Kötter beenden ihre Zusammenarbeit im Bereich der Personal- und Warenkontrollen zum 31. Januar 2018.

Von Frank Rintelmann, 07.04.2017

Nach den massiven Vorwürfen um Unregelmäßigkeiten bei Mitarbeiter-Schulungen und Korruptionsvorwürfe gegen einen Betriebsleiter beenden der Flughafen Köln/Bonn und die Essener Sicherheitsfirma Kötter ihre Zusammenarbeit zum 31. Januar 2018. Dies teilte Kötter am Freitagnachmittag schriftlich mit.

In der Mitteilung gesteht das Unternehmen ein, dass es Manipulationen gegeben haben könnte. „Nach interner Revision und externer Prüfung besteht Anlass zum Verdacht, dass im Rahmen der Zertifizierungsverfahren von Mitarbeitern in Einzelfällen Manipulationen vorgenommen wurden, die strafrechtliche Relevanz haben können“, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Nachfragen wollte das Unternehmen nach Aussage ihres Sprechers nicht beantworten. „Für die Restlaufzeit haben die beiden Unternehmen umfassende zusätzliche Kontroll- und Überprüfungsmaßnahmen vereinbart. Der ursprüngliche Vertrag hatte eine Laufzeit bis Januar 2021“, teilte der Flughafen gestern mit.

Mitarbeiter könnten weiterbeschäftigt werden

Gleichzeitig betonte Kötter, man wolle die strafrechtlichen Ermittlungen zu den anonymen Vorwürfen, wonach Bescheinigungen an Mitarbeiter für nie erfolgte Schulungen ausgestellt worden seien, vollumfänglich unterstützen. Eine rasche Aufklärung sei im Interesse aller Beteiligten, um die Verantwortlichen für dieses Individualverschulden zur Rechenschaft zu ziehen.

Trotz der aufgekündigten Zusammenarbeit zwischen der Sicherheitsfirma und dem Flughafen bestehe für die Mitarbeiter kein Anlass zur Sorge, teilte Kötter mit. Die rund 160 betroffenen Beschäftigten im Bereich der Personal- und Warenkontrollen unterlägen dem gültigem Manteltarifvertrag für den Luftsicherheitsbereich und könnten demnach von einem anderen Dienstleister nach Neuausschreibung eines Vertrags übernommen und weiterbeschäftigt werden.