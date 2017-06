Digital Hub lädt Start-up-Szene ein

Bonn. Das Digital Hub Bonn erwartet bereits über 1000 Besucher zum Summer Slam am Montag. Die Veranstaltung soll Gründer, Investoren, Wissenschaftler und Interessierte vernetzen. Auch Facebook konnten die Veranstalter für das Event gewinnen.

Die Veranstalter erwarten bereits jetzt mehr als 1000 Gäste, wenn sich am kommenden Montag die digitale Szene am Bonner Bogen versammelt. Die Veranstaltung beginnt mit einer Begrüßung um 17.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 16 Uhr. Veranstalter ist der Digital Hub Bonn, der im Februar seinen ersten Standort in Bonn eröffnet hat. In der Rheinwerkallee stehen seitdem 50 Arbeitsplätze und zwei Konferenzräume für Jungunternehmer zur Verfügung. Der Hub (Drehkreuz) will Zentrum für Start-ups werden und sie mit ansässigen Firmen vernetzen.

Unter diesem Motto steht auch der „Summer Slam“ nächste Woche. Die Veranstaltung, für die der General-Anzeiger Medienpartner ist, soll Gründer, Wissenschaftler, Politiker und Investoren zusammenbringen. Der Name „Summer Slam“ (to slam: engl. zuschlagen) bezieht sich auf einen Teil des Programms – und zwar einen Wettbewerb zwischen zwölf Start-ups. Innerhalb von drei Minuten müssen die Gründer ihre Ideen dem Publikum bestmöglich vorstellen. Für den Gewinner stellt die Telekom einen Förderpreis zur Verfügung.

Darüber hinaus stellen sich insgesamt über 50 Start-ups auf einer Ausstellung vor. Und auch Facebook hat sich für Montag angekündigt: Xochilt Balzola-Widmann ist Leiterin der Unternehmensentwicklung des sozialen Netzwerks im deutschsprachigen Raum und spricht bei der Veranstaltung über das Internet im Jahr 2025. Dabei geht es vor allem darum, wie sich mithilfe digitaler Medien neue Kunden gewinnen lassen. Soziale Netzwerke kennen keine räumlichen Grenzen und machen es damit möglich, international zu expandieren. Balzola-Widmann will Unternehmern Tipps geben, wie diese digitale Medien nutzen können, um den Geschäftserfolg zu sichern.

Anwalt mit Youtube-Kanal berät Gründer

Außerdem kommt der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke. Er hat mehrere Bücher zum Thema soziale Medien und Recht veröffentlicht und schreibt für die Tageszeitung Express die wöchentliche Kolumne „Recht im Netz“. Er betreibt außerdem in Zusammenarbeit mit seiner Kanzlei einen Kanal auf der Videoplattform Youtube zu diesen Themen. Im Jahr 2017 erreichte Solmecke vor dem Bundesgerichtshof, dass Familienmitglieder sich nicht gegenseitig verraten müssen, um aufzuklären, wer illegal Dateien wie Musik ins Internet gestellt hat.

„Wir wollen beim Summer Slam ganz konkret zeigen, was die digitale Szene und Community zu bieten haben“, erklärt Markus Zink, Geschäftsführer und Vorstand des Digital Hub. Neben dem offiziellen Programm findet im Anschluss die Sommerparty auf den Rasenflächen des Bonner Bogens mit Blick auf den Rhein statt. Interessierte können sich noch bis Freitag kostenlos anmelden. Der Digital Hub unterstützt derzeit 18 Start-ups unter anderem mit Finanzierungen und Infrastruktur.

Anmeldung und Programm unter ga-bonn.de/summerslam.