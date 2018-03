Ehemaliger Promarkt in Bonn gibt auf

Bonn. Traurige Nachricht für Beschäftigte und Kunden des Elektromarktes Expert-Bielinsky am Heinrich-Böll-Ring: Die Filiale schließt. Fast 40 Beschäftigte suchen neue Jobs.

Wie der geschäftsführende Gesellschafter Edgar Bielinsky dem General-Anzeiger am Montag auf anfrage mitteilte, gibt es für die Geschäftsaufgabe einen „ganzen Strauß von Gründen“. Einer sei der zunehmende Druck durch den Internethandel.

Die Expert Bielinsky Medialand GmbH, deren Anfänge in Bonn in die 1950er Jahre zurückreichen, hatte den Standort erst 2013 unter dem Namen Promarkt zusammen mit zwei anderen Promarkt-Geschäften in Euskirchen und Wittlich übernommen.

Promarkt war die Unterhaltungselektronik-Sparte von Rewe, die nach starken Umsatzeinbrüchen zum Verkauf stand und inzwischen nicht mehr existiert. Expert wiederum ist eine Verbundgruppe von Elektronikhändlern mit aktuell 215 Mitgliedern, die bundesweit 454 Geschäfte betreiben.

Geschäft am Dickobskreuz macht weiter

Bielinsky sagte, seine sechs anderen Expert-Bielinsky-Läden blieben von der Schließung unberührt. In Bonn betreibt er noch die Niederlassung am Dickobskreuz hinter dem Knauber-Hobbymarkt, die er 1999 eröffnet hatte. Damals zog er schrittweise die Verkaufstätigkeit vom Ursprungsstandort in der Acherstraße in der Innenstadt ab.

„Die Qualität des Standortes am Heinrich-Böll-Ring hat durch die Schließung von Mambo gelitten“, erklärte Bielinsky. Das Traditionsmöbelhaus in der benachbarten Ennemoserstraße hatte im vergangenen Jahr den Verkauf eingestellt.

Auf die Frage, ob auch die Mediamarktfiliale am Friedensplatz den Umsatz beeinflusse, bejahte er. Für die Niederlassung am Dickobskreuz gilt das offenbar nicht. Bielinsky sprach von einer „ganz anderen Unternehmensform“. In der Filiale kauften vor allem die früheren Kunden aus der Acherstraße, hatte er früher erklärt. Von der Schließung betroffen sind fast 40 Mitarbeiter. Nach Auskunft Bielinskys bemüht sich das Unternehmen, die Beschäftigten in den anderen Läden unterzubringen.

Außerdem öffne zum Jahresende ein weiterer Expert-Elektronikmarkt in Siegburg, der von einem Kollegen geführt werde. Auch dort könnten sich Beschäftigungschancen ergeben. Ob es bereits einen Nachmieter für den Standort am Heinrich-Böll-Ring gibt, konnte Bielinsky nicht sagen.

Insolvenz von 2004 schnell überwunden

Mit den drei Promarkt-Geschäften in Bonn, Euskirchen und Wittlich hatte Bielinsky 2013 rund 120 Angestellte übernommen.

Expert-Bielinsky hatte 2004 Insolvenz beantragen müssen. Ursache war damals laut Insolvenzverwalter eine falsche Standortwahl. Bielinsky hatte 2002 ein Geschäft in Köln-Marsdorf eröffnet, das 2004 wieder geschlossen wurde. Aus der Insolvenz sei man aber schnell wieder herausgekommen, hieß es 2013, weil der Auslöser nicht das eigentliche Geschäft in Bonn gewesen sei.

Weitere Expert-Bielinsky-Niederlassungen gibt es in Bad Honnef, Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in Troisdorf. Schnäppchenjäger kommen nicht auf ihre Kosten: Einen Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe wird es in Bonn wegen der Existenz der anderen Niederlassungen nicht geben, erklärte Bielinsky.