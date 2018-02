Ziele in den USA, der Karibik und Afrika

Köln/Bonn. Wer einen Langstreckenflug in die USA plant, muss in Zukunft wohl einen Bogen um den Flughafen Köln/Bonn machen. Dort soll trotzdem die Heimatbasis der Fluglinie bleiben.

Von Sebastian Meltz, 01.02.2018

Die Fluggesellschaft Eurowings will zukünftig keine Langstreckenflüge mehr ab Köln/Bonn anbieten. Das bestätigte die Pressestelle des Flughafens am Donnerstagmorgen. "Aus strategischen Gründen" will das Unternehmen mit Beginn des Winterflugplans die Langstreckenflüge einstellen. Ob bereits gebuchte Flüge betroffen sein könnten, bleibt offen.

Und das obwohl Eurowings 2018 mit 600.000 zusätzlichen Fluggästen am Flughafen Köln/Bonn rechnet. Laut der Pressestelle will die Fluggesellschaft dennoch drei weitere Mittelstrecken-Maschinen am Flughafen stationieren und ihr Angebot an europäischen und innerdeutschen Flügen ausbauen. Köln/Bonn soll die „Heimatbasis“ der Fluglinie bleiben.

„Wir bedauern, dass wir mit der Langstrecke ein attraktives Verkehrssegment im Winter verlieren, zumal dieses Produkt in Köln/Bonn aus der Taufe gehoben wurde und sich seitdem sehr erfolgreich entwickelt hat. Wir freuen uns aber auch, dass sich Eurowings klar zum Standort Köln/Bonn bekennt und künftig deutlich wachsen will“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Athanasios Titonis.

Folgende Langstreckenziele, die zur Zeit noch von Köln/Bonn aus angeflogen werden, wären von der Änderung betroffen: Dominikanische Republik (Punta Cana, Puerto Plata), Thailand (Bangkok, Phuket), Mauritius, Kuba (Havanna, Varadero), Jamaika (Montego Bay), Mexiko (Cancun), die USA (Miami, Seattle, Las Vegas, Fort Myers), Namibia (Windhoek) und Südafrika (Kapstadt).