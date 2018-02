Änderung im Flugverkehr

Bonn/Köln. Flughafen äußert sich enttäuscht über den Verlust der Eurowings-Langstrecke ab dem kommenden Winterflugplan. Der Billigflieger will mit zusätzlichen Flugzeugen die Mittelstrecke stärken.

Von Frank Rintelmann, 01.02.2018

Seit Donnerstag sind es nicht mehr nur Gerüchte: Die Billigflugtochter der Lufthansa, Eurowings, zieht ihre Langstreckenflotte vom Flughafen Köln/Bonn ab und stationiert sie in Düsseldorf. Mit Beginn des kommenden Winterflugplans ist das Langstreckenengagement von Eurowings in Köln damit Geschichte. Gewissermaßen als Ersatz will Eurowings das Angebot an europäischen und innerdeutschen Flügen am Heide-Airport ausbauen.

Nach Angaben der Flughafen Köln Bonn GmbH wird die Anzahl der in Köln/Bonn stationierten Mittelstrecken-Flugzeuge der Eurowings im neuen Sommerflugplan um drei Maschinen auf insgesamt 19 Jets erhöht. Damit will Eurowings pro Jahr etwa 600 000 Passagiere mehr befördern. Allerdings verliert der Flughafen auch Passagiere. Allein 2017 wurden laut Eurowings in Köln mit sieben Maschinen rund 700 000 Passagiere auf der Langstrecke befördert. Dieses Jahr wird die Zahl ohnehin deutlich niedriger ausfallen, weil im Sommer drei Langstreckenjets nach München verlegt werden.

Andere Partner werden gesucht

Die Enttäuschung beim Flughafenbetreiber ist groß. „Wir bedauern, dass wir mit der Langstrecke ein attraktives Verkehrssegment im Winter verlieren, zumal dieses Produkt in Köln/Bonn aus der Taufe gehoben wurde und sich seitdem sehr erfolgreich entwickelt hat. Wir freuen uns aber auch, dass sich Eurowings klar zum Standort Köln/Bonn bekennt und künftig deutlich wachsen will“, so Flughafen-Geschäftsführer Athanasios Titonis. Auch die Langstrecke hat der Flughafen weiterhin im Blick: „Köln/Bonn ist ein attraktiver Standort in einem attraktiven Einzugsgebiet. Wir sind mit vielen Airlines im Gespräch und verfolgen den Markt sehr genau, auch was neue Langstrecken angeht“, sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag auf Nachfrage. Neben Eurowings bietet laut Flughafen nur noch Condor in Köln Langstreckenverbindungen an.

Die Perspektive bei Eurowings ist eine andere: Eurowings verstärke seine Langstrecken-Präsenz am Flughafen Düsseldorf massiv, heißt es in einer Mitteilung. Man positioniere mit Beginn des Winterflugplans 2018/19 insgesamt sieben Langstrecken-Flugzeuge in der NRW-Landeshauptstadt und werde Düsseldorf fortan in großem Stil mit weltweiten Verbindungen versorgen. Die Airline plant dann – zusätzlich zu ihrem Angebot an Kurz- und Mittelstrecken – bis zu 140 Langstrecken-Abflüge pro Monat zu Fernzielen nach Amerika und in die Karibik. Damit würden Lücken im Kundenangebot geschlossen, die im Zuge der Insolvenz der Air Berlin Group entstanden seien, heißt es bei Eurowings.

Weitere Jets im April

Bisher hat Eurowings erst ein Langstrecken-Flugzeug am Standort Düsseldorf stationiert. Drei zusätzliche Langstreckenjets kommen ab April 2018 hinzu, während vier (nach dem Abzug der drei nach München verlegten Jets) bisher am Standort Köln/Bonn operierende Airbus A330 zum Winterflugplan nachgezogen werden. „Eurowings wird dann all ihre NRW-Langstrecken in der NRW-Landeshauptstadt bündeln“, so die Fluggesellschaft.„Das Einzugsgebiet des Flughafens Düsseldorf umfasst mehr als 18 Millionen Einwohner, es gibt kein größeres in ganz Deutschland. Damit hat der Airport großes Potenzial, gemeinsam mit Eurowings ein attraktives Langstreckennetz für Kunden zu entwickeln“, sagt Oliver Wagner, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer von Eurowings.

Bereits heute ist Düsseldorf der größte Eurowings Standort.An keinem anderen Flughafen hat die Lufthansatochter mehr Flugzeuge stationiert. „In Kürze werden wir hier eine Flotte von 40 Flugzeugen betreiben. Damit haben wir in der Landeshauptstadt optimale Voraussetzungen, um unsere wachsende Langstreckenflotte mit vielen Zubringerflügen zu füttern.“