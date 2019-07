Volksbank Köln Bonn und Raiffeisenbank Voreifel

Bonn. Die Volksbank Köln Bonn stellt ab Freitag das Computersystem um. Kunden müssen sich auf Einschränkungen einstellen, so auch Kunden der Raiffeisenbank Voreifel. Dort werden technische Umstellungen an den bankinternen Systemen durchgeführt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2019

Kunden der Volksbank Köln Bonn müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen einstellen. Grund ist eine Umstellung des Computersystems, wie das Institut mitteilte. „Die gesamte Bank geht kurzzeitig vom Netz, denn die Umstellung auf das neue IT-System 'agree21' betrifft nicht nur die interne EDV, sondern auch das Online-Banking, die SB-Geräte und die Geldausgabeautomaten“, erklärte die Volksbank Köln Bonn. Sie schließt am Freitag alle Geschäftsstellen um 12 Uhr und rät Kunden zudem, sich rechtzeitig mit Bargeld zu versorgen.

Bankeigene Geldautomaten, Auszugsdrucker und Überweisungsterminals würden am Wochenende nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Barverfügungen oder bargeldloses Bezahlen mit der Girocard seien nur bis zum Tageslimit von 500 Euro möglich. Kreditkartenzahlungen seien von den Umstellungen jedoch nicht betroffen, teilte die Bank weiter mit. Ab Montag sollen alle Einrichtungen wieder zur Verfügung stehen.

Auch die Raiffeisenbank Voreifel ist betroffen: Am Freitag werden ab 12 Uhr technische Umstellungen an den bankinternen Systemen durchgeführt. Dadurch kommt es nach Angaben der Bank zu vorübergehenden Einschränkungen bei Barverfügungen und bargeldlosem Bezahlen mit der girocard (Debitkarte), an den SB-Geräten (Überweisungsterminal, Kontoauszugsdrucker, Geldautomat) sowie im Online-Banking und Online-Brokerage. Am Montag ist es dann ab 10 Uhr wieder möglich, Bankgeschäfte per Online-Banking zu tätigen.