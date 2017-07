Kommentar zur IHK-Umfrage

Bonn. Die Probleme der Wirtschaft hängen auch mit der früheren Behörden- und Beamtenstadt Bonn zusammen, die immer wusste, woher das Geld für ihre öffentlichen Aufgaben kam.

Von Ulla Thiede, 21.07.2017

Nein, Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sind kein schlechter Standort. Im Großen und Ganzen sind die Unternehmen zufrieden. Im Durchschnitt haben die Teilnehmer in der Umfrage der Industrie- und Handelskammer zwar nur die Note 3,2 über alle 40 abgefragten Standortfaktoren vergeben. In der Gesamtbewertung kam die Region dann aber immerhin auf die Benotung 2,5. Diese Zufriedenheit zeigt sich auch an dieser Zahl: 83 Prozent der Unternehmen antworteten, dass sie sich wieder in der Bundesstadt und Umgebung niederlassen würden.

Was Sorgen macht: Im Rückblick auf die letzten fünf Jahre sind die Unternehmen weniger zufrieden. Das lässt darauf schließen, dass einige Entwicklungen in die falsche Richtung laufen. Dazu gehören der Mangel an neuen Gewerbeflächen, das Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden, die Schwierigkeit, Fachkräfte und Auszubildende in ausreichender Zahl rekrutieren zu können.

Über all diesen Problemen hängt der Vorwurf der Unternehmen, dass das wirtschaftspolitische Klima in Stadt und Kreis zu wünschen übrig lasse. Das hat nicht nur mit alten Strukturen zu tun, sondern ist auch eine Mentalitätsfrage. Hier strahlt noch zu sehr das Klima der Behörden- und Beamtenstadt Bonn aus, die immer wusste, woher das Geld für ihre öffentlichen Aufgaben kam. Jetzt, wo der Bund weniger spendabel ist, dürfen aber nicht die Unternehmen geschröpft werden.