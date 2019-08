Bonn. In Bonn gibt es einen neuen Anbieter für E-Scooter: Die Firma Lime, die vor acht Wochen auf dem deutschen Markt gestartet ist. Seit Einführung der Tretroller wurden bundesweit zwei Millionen Fahrten gebucht.

Von www.general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2019

Die Firma Lime, nach eigenen Angaben weltweit größte E-Scooter-Anbieter, ist jetzt auch in Bonn vertreten. Das teilte das US-Unternehmen mit. Auch in Düsseldorf und Stuttgart geht Lime an den Start, in Kürze folgen Hannover, Bochum, Essen und Dortmund. Bislang ist der Verleiher in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Dresden aktiv.

Lime startete vor acht Wochen auf dem deutschen Markt, kurz nachdem die E-Roller zugelassen worden sind. In dieser Zeit wurden bundesweit zwei Millionen Fahrten gebucht. Angesichts der zunehmenden Kritik an E-Rollern sagte Lime-Chef Brad Bao der „Wirtschaftswoche“, dass Lime eng mit den deutschen Städten zusammenarbeite. „Ehrlicherweise lernen beide Seiten im Laufe der Zeit noch dazu – die Behörden und wir“.