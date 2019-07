Fördergelder in NRW

Digitale Innovationszentren sollen in Nordrhein-Westfalen verstärkt angehende Unternehmen unterstützen.

Düsseldorf. Mit zehn Millionen Euro sollen die fünf regionalen Netzwerke in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Münster weiter gefördert werden. Bonn erhält mit 2,25 Millionen Euro die größte Summe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2019

Digitale Innovationszentren sollen in Nordrhein-Westfalen verstärkt angehende Unternehmen unterstützen. Dafür hat die Landesregierung rund zehn Millionen Euro bis 2022 bewilligt. Das teilte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag mit. Mit dem Geld sollen fünf regionale Netzwerke in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Münster weiter gefördert werden. Wie der Bonner CDU-Landtagsabgeordnete Guido Deus mitteilt, bekommt Bonn 2,25 Millionen Euro.

Seit fast drei Jahren haben die Netzwerke – bislang gemeinsam mit dem sogenannten Digital-Hub Cologne – daran gearbeitet, Start-ups, Mittelstand und Industrie zusammenzubringen. In den kommenden Jahren solle die Zusammenarbeit mit Hochschulen sowie die Kooperation mit externen Anbietern verstärkt werden, so Pinkwart. Neue Veranstaltungsformate seien darauf ausgerichtet, insbesondere Unternehmen anzusprechen, die noch nicht von der Arbeit digitaler Start-ups profitiert hätten. Seit 2016 haben die Digital-Hubs (Deutsch etwa: Knotenpunkte) 377 Start-up-Teams gefördert und 31.000 Teilnehmer in 500 Veranstaltungen erreicht.

(mit dpa-Material)