Bestes Messejahr in Köln

Von Ralf Arenz, 29.05.2019

„Es war das beste gerade Messejahr aller Zeiten“, freut sich Messechef Gerald Böse beim Rückblick auf 2018. Ein sattes Umsatzplus und der erste Gewinn unter dem Strich in einem geraden Messejahr mit weniger Veranstaltungen als in einem ungeraden seit 2006. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Digitalisierung: Bis 2022 fließen mehr als 50 Millionen in digitale Technologien, Infrastruktur und Prozesse, so Messechef Böse. Die Kölner Messe will in die Spitzengruppe der Digitalisierung innerhalb der Messewirtschaft. Es gibt bereits ein digitales Informations- und Leitsystem im Nordgelände. Mit dem Partner Samsung SDS sei die Ausweitung auf das gesamte Messegelände in Arbeit. Ab Mitte 2020 stehe Ausstellern und Besuchern flächendeckend eine leistungsstarke Internetanbindung sowie eine WLAN-Abdeckung zur Verfügung. Auch den schnellen Übertragungsstandard 5G will die Messe zusammen mit einem Provider ermöglichen. Auch mit Künstlicher Intelligenz beschäftige man sich.

Messehallen: Der Grundstein für die neue Halle 1plus wurde zu Jahresbeginn gelegt, drei Kräne stehen über dem Gelände, wo die Halle in die Höhe wachsen soll.Ende 2020 soll die Halle fertig. Sie werde flexibel nutzbar für Messen, Ausstellungen und Sonderschauen mit bis zu 4000 Teilnehmern. Im laufenden Jahr startet auch die Erneuerung von Außenbereich und Fassaden der Hallen zehn und elf.

Als nächstes stehen dann das Kongresszentrum Confex und das Terminal auf der Bauliste. Außerdem werden die Hallen im Bestand bis 2030 saniert. Insgesamt 700 Millionen investiert die Messe in das Programm Koelnmesse 3.0, 400 Millionen davon bis 2023. Die Messe will nach dem Umbauten auch verstärkt Aktionärstreffen von Unternehmen anlocken, so Herbert Marner, der Finanzchef der Kölner Messe. Bislang hat die Messe die Baumaßnahmen, darunter auch das fertige neue Parkhaus mit 3200 Plätzen an der Zoobrücke, ohne Kredite finanziert. Fremdmittel von 120 Millionen hat sie sich aber gesichert.

Die Veranstaltungen: Ende Juni startet die neue Comicmesse CCXP Cologne. Die Ernährungsmesse Anufood Brasil hatte bereits Premiere. Im kommenden Jahr gibt es einen Ableger der Computerspielmesse Gamescom in Singapur. 36,8 Millionen Umsatz erzielten die Auslandsmessen in 2018. In Südamerika sieht sich die Kölner Messe mit neun Veranstaltungen als die Nummer Eins der deutschen Messegesellschaften. Neben Neuem setzt die Messe auf Traditionsmarken wie die Anuga, die es seit 100 Jahren gibt.