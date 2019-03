Bilanz in Bonn vorgestellt

Bonn. Die Deutsche Post DHL Group will 2019 wieder stark wachsen. Im Paketsegment sind in den vergangenen Jahren die zugestellten Paketmengen zwar stark gestiegen, die Kosten wuchsen aber noch stärker.

Nach einem schwierigen Jahr 2018 will die Deutsche Post DHL Group 2019 einen großen Schritt nach vorne machen. Im deutschen Post- und Paketgeschäft habe der Bonner Konzern die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum des operativen Gewinns der Sparte langfristig zu sichern, sagte Vorstandschef Frank Appel bei der Bilanzvorlage des Konzerns am Donnerstag in Bonn: „Dafür nehmen wir eine kurzfristige Ergebnisbelastung bewusst in Kauf.“

Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinszahlungen (EBIT) erreichte 3,2 Milliarden Euro, das waren 15,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis wurde vor allem durch Restrukturierungskosten zur Steigerung der Produktivität im deutschen Post- und Paketbereich belastet. Hier steht das Vorruhestandsprogramm für Beamte im Vordergrund. Im Paketsegment sind in den vergangenen Jahren die zugestellten Paketmengen stark gestiegen, die Kosten wuchsen aber noch stärker.

Der Umsatz des Konzerns stieg 2018 um 1,8 Prozent auf 61,6 Milliarden Euro. Um Wechselkurse und Portfoliomaßnahmen bereinigt, stiegen die Erlöse sogar um sechs Prozent. Alle vier Unternehmensbereiche haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Wachstumstreiber seien das E-Commerce-Geschäft sowie das anhaltende Wachstum der internationalen Handelsströme gewesen, so Appel. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Post kräftig investiert. Insgesamt seien es 2,6 Milliarden Euro gewesen. Das waren 16,8 Prozent mehr als im Vorjahr.